Директор батумского «Динамо»: Кварацхелия в «Рубин» не вернется

Полузащитникбольше не будет выступать за, сообщил спортивный директор батумского

Напомним, что хавбек приостановил контракт с казанцами и подписал соглашение с грузинским клубом.

«Его агент — мой старый приятель. Он сказал, что у нас будет шанс забрать Хвичу в "Динамо" Батуми, и я сразу сказал да.

Мы заключили контракт на 2 года, и ближайшим летом нас ждут очень интересные события. Хвича сам будет решать, остаться или уйти.

Он договорился со своим предыдущим клубом о расторжении контракта. К нам он перешел как свободный агент и в "Рубин" не вернется», — заявил Двалишвили SerieANews.

Напомним, что ранее ФИФА разрешила легионерам РПЛ приостановить контракты с клубами в одностороннем порядке до конца сезона.

В сезоне-2021/22 Кварацхелия провел за «Рубин» 22 матча, забил два мяча и отдал пять результативных передач. Его контракт с казанцами действует до конца июня 2024 года.