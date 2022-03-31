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    Директор батумского «Динамо»: Кварацхелия в «Рубин» не вернется

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    Полузащитник Хвича Кварацхелия больше не будет выступать за «Рубин», сообщил спортивный директор батумского «Динамо» Владимир Двалишвили.

    Хвича Кварацхелия
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    Хвича Кварацхелия

    Напомним, что хавбек приостановил контракт с казанцами и подписал соглашение с грузинским клубом.

    «Его агент — мой старый приятель. Он сказал, что у нас будет шанс забрать Хвичу в "Динамо" Батуми, и я сразу сказал да.

    Мы заключили контракт на 2 года, и ближайшим летом нас ждут очень интересные события. Хвича сам будет решать, остаться или уйти.

    Он договорился со своим предыдущим клубом о расторжении контракта. К нам он перешел как свободный агент и в "Рубин" не вернется», — заявил Двалишвили SerieANews.

    Напомним, что ранее ФИФА разрешила легионерам РПЛ приостановить контракты с клубами в одностороннем порядке до конца сезона.

    В сезоне-2021/22 Кварацхелия провел за «Рубин» 22 матча, забил два мяча и отдал пять результативных передач. Его контракт с казанцами действует до конца июня 2024 года.

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