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    Колосков: Среди большинства членов конгресса ФИФА не было желания смешивать политику со спортом

    Футбол РФС ФИФА Сборная России Футбол России
    Почетный президент РФС Вячеслав Колосков высказался по поводу того, что на заседании конгресса ФИФА не рассматривали вопрос о возможном исключении РФС.

    Вячеслав Колосков
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    Вячеслав Колосков

    «То, что на конгрессе ФИФА не выносили на голосование вопрос о приостановлении членства РФС или же о нашем исключении — это, разумеется, хороший знак. Это говорит о том, что среди большинства членов конгресса не было желания смешивать политику со спортом, что также означает уважение к РФ, к стране, которая много сделала для футбола. Мы помним самое яркое — это ЧМ-2018, а также другие соревнования.

    РФС выполняет те задачи, которые вытекают из устава ФИФА и УЕФА. Теперь в мае надо начинать работу по снятию с нас ограничений по участию в международных соревнованиях.

    Будут ли и далее оказываться давление на ФИФА, чтобы к российскому футболу были применены новые санкции? Нет, такого уже не будет. Дави-не дави, чрезвычайный конгресс по этому поводу уже собирать не будут. А приостановка членства или исключение — это именно прерогатива конгресса», — приводит слова Колоскова «Матч ТВ».

    В начале марта ФИФА и УЕФА отстранили все российские сборные и клубы от участия в международных турнирах из-за ситуации на Украине.

    Ранее стало известно, что РФС не собирается переходить под юрисдикцию Азиатской конфедерации футбола (AFC).

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