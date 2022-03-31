Колосков: Среди большинства членов конгресса ФИФА не было желания смешивать политику со спортом

Почетный президент РФСвысказался по поводу того, что на заседании конгресса ФИФА не рассматривали вопрос о возможном исключении РФС.

«То, что на конгрессе ФИФА не выносили на голосование вопрос о приостановлении членства РФС или же о нашем исключении — это, разумеется, хороший знак. Это говорит о том, что среди большинства членов конгресса не было желания смешивать политику со спортом, что также означает уважение к РФ, к стране, которая много сделала для футбола. Мы помним самое яркое — это ЧМ-2018, а также другие соревнования.

РФС выполняет те задачи, которые вытекают из устава ФИФА и УЕФА. Теперь в мае надо начинать работу по снятию с нас ограничений по участию в международных соревнованиях.

Будут ли и далее оказываться давление на ФИФА, чтобы к российскому футболу были применены новые санкции? Нет, такого уже не будет. Дави-не дави, чрезвычайный конгресс по этому поводу уже собирать не будут. А приостановка членства или исключение — это именно прерогатива конгресса», — приводит слова Колоскова «Матч ТВ».

В начале марта ФИФА и УЕФА отстранили все российские сборные и клубы от участия в международных турнирах из-за ситуации на Украине.

Ранее стало известно, что РФС не собирается переходить под юрисдикцию Азиатской конфедерации футбола (AFC).