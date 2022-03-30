Комппер: Хотим выстроить в «Локомотиве» такой футбол, в который в России еще не играли

Исполняющий обязанности главного тренера «Локомотива»поделился мнением о критике оборонительного футбола.

«Я могу сказать, что не только в России, но вообще в любом чемпионате любой страны всегда есть ряд команд, которые играют в оборонительный футбол.

Я не нахожу в этом ничего зазорного или неоправданного. Команды исходят из того набора игроков, который имеется у них в распоряжении, играют в тот футбол, в который могут. В некоторых командах может быть нехватка нацеленных на атаку игроков, креативных футболистов, которые умеют создавать моменты. Такие команды играют в более оборонительный футбол, чтобы быть конкурентоспособными.

Это не стереотип, а вынужденная мера. Как зрителю мне это может и не нравиться, но как тренер я понимаю такой подход. Если ты не будешь играть на результат — ты можешь вылететь. Команды исходят из того набора игроков, что у них имеется, это нормально, в России это тоже так.

Я думаю, что подобные рассуждения, критика, раздаются не только в России. То же самое можно наблюдать в Италии, в Англии — везде, где есть легионеры. Я думаю, что у людей есть свобода мнения, они могут спокойно выражать свою точку зрения. Отношусь к этому очень спокойно. Моя задача — показать, для чего я здесь, какой футбол я ставлю. Мы хотим воплотить в жизнь и показать те вещи, которых в России ещё не было, мы хотим показать и выстроить такой футбол, в который в России ещё не играли. Мы хотим привнести в футбол что-то новое, показать новую философию игры. В конечном счёте работа всегда оценивается по результату. Наша задача — не только моя, но и всего тренерского штаба — это показать всем, что "Локомотив" прогрессирует, что "Локомотив" развивается, что "Локомотив" идёт своим путем. Мы должны показывать прогресс отдельных игроков, прогресс в игре.

Важно, что под нашим руководством развиваются молодые российские игроки. Надеемся, они будут расти и совершенствоваться. По поводу того, что иностранные тренеры занимают места россиян, могу напомнить, что в двух других российских топ-клубах работают 2 молодых российских специалиста — это Сергей Семак в "Зените" и Алексей Березуцкий в ЦСКА. Они показывают очень высокий класс. В общем любую критику надо воспринимать спокойно и отвечать на неё результатом, отвечать своей работой, успехом и развитием команды.

Мы хотели бы видеть "Локомотив" доминирующим на поле, в правильном смысле слова агрессивной командой, командой, которая определяет то, как играет соперник. Это значит в оборонительной фазе запирать соперника именно на тех участках поля, где нам удобнее, заставлять его идти в те зоны, где мы хотим его видеть. При владении мячом мы стремимся к очень быстрому вертикальному футболу. Для нас очень важна скорость, как отдельных игроков, так и командная. Это должен быть увлекательный, зрелищный футбол», — приводит слова Комппера пресс-служба «железнодорожников».