начнут матч в 02:30 в юноамериканской группе отбора к ЧМ-2022 по футболу, 30.03.2022.

Последний матч между собой: «Аргентина» — «Эквадор» 3:0 (полная статистика встреч). Это значит, что в этот раз команды могут порадовать болельщиков яркой игрой.

Прогнозы на игру для любителей ставок:

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Эквадор» — «Аргентина» с предлагаемым коэффициентом для ставки 3.38 .

. У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:0.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 1:0 (победит «Эквадор»).

На LiveCup.Run смотрите прямую онлайн-трансляцию матча Эквадор — Аргентина.

Там же вы найдете подробный прематч со всей статистикой игр команд, котировки букмекеров, статистику по ходу игры и чат с болельщиками.

Смотреть матч онлайн Нужны: регистрация и любой депозит Бонус 150% Новым игрокам