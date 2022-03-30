Сборная Аргентины сыграет на выезде с командой Эквадора в рамках отборочного турнира ЧМ-2022. Матч пройдет 30 марта, начало — в 02:30 мск. Эквадор — Аргентина: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Эквадор

Эквадор уже обеспечил себе выход в финальную часть чемпионата мира в Катаре. За тур до завершения отбора эквадорцы занимают третье место в южноамериканской группе.

В конце прошлой недели команда Густаво Альфаро проиграла на выезде сборной Парагвая (1:3). К тому моменту уже было известно, что она в любом случае финиширует в топ-4.

Коэффициенты матча Эквадор — Аргентина 1 3.65 X 3.15 2 2.15 Ставка

В начале года сборная Эквадора в рамках квалификации сыграла вничью с Бразилией и Перу — обе встречи завершились вничью 1:1.

Все прогнозы на ЧМ-2022

Эквадор потерпел лишь одно поражение в восьми домашних матчах отборочного турнира.

Аргентина

Аргентина тоже досрочно вышла в финальную стадию ЧМ-2022. Еще осенью стало ясно, что аргентинцы поедут на главный турнир для сборных.

Сборная Аргентины, как и Бразилия, еще ни разу не проигрывала в текущей квалификации (11 побед и 5 ничьих).

Также примечательно, что в 16-ти матчах команда Лионеля Скалони пропустила всего лишь семь мячей .

В недавнем матче Аргентина разгромила на своем поле команду Венесуэлы (3:0). Один из мячей забил Лионель Месси.

Аргентина не смогла забить только в одном гостевом матче отборочного турнира.

Прогноз и ставка

На Эквадор в этом матче можно поставить за 3.85, ничью букмекеры предлагают за 3.38, а победу Аргентины — за 2.24.

Вряд ли обе сборные будут прилагать максимальные усилия ради результата. Все-таки главную задачу они уже выполнили. Сейчас самое главное — без травм. Тем более у тех же аргентинцев впереди важные матчи за свои европейские клубы.

Ставка — ничья за 3.38.

Также можно рассмотреть ставку на точный счет 0:0 за 6.65.