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    Сможет ли Аргентина продлить беспроигрышную серию?

    Эквадор — Аргентина. Прогноз, ставки (к. 3.38) на футбол, ЧМ-2022, 30 марта 2022 года

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    Прогноз и ставки на Эквадор — Аргентина
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    Лионель Месси
    Сборная Аргентины сыграет на выезде с командой Эквадора в рамках отборочного турнира ЧМ-2022. Матч пройдет 30 марта, начало — в 02:30 мск. Эквадор — Аргентина: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. ЧМ-2022. Отбор. Южная Америка 30 Марта 2022 года
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    Эквадор

    Эквадор уже обеспечил себе выход в финальную часть чемпионата мира в Катаре. За тур до завершения отбора эквадорцы занимают третье место в южноамериканской группе.

    В конце прошлой недели команда Густаво Альфаро проиграла на выезде сборной Парагвая (1:3). К тому моменту уже было известно, что она в любом случае финиширует в топ-4.

    Коэффициенты матча Эквадор — Аргентина

  • 1
  • 3.65
  • X
  • 3.15
  • 2
  • 2.15
  • Ставка
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    В начале года сборная Эквадора в рамках квалификации сыграла вничью с Бразилией и Перу — обе встречи завершились вничью 1:1.

    Все прогнозы на ЧМ-2022

    Эквадор потерпел лишь одно поражение в восьми домашних матчах отборочного турнира.

    Аргентина

    Аргентина тоже досрочно вышла в финальную стадию ЧМ-2022. Еще осенью стало ясно, что аргентинцы поедут на главный турнир для сборных.

    Сборная Аргентины, как и Бразилия, еще ни разу не проигрывала в текущей квалификации (11 побед и 5 ничьих).

    Также примечательно, что в 16-ти матчах команда Лионеля Скалони пропустила всего лишь семь мячей.

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    • В недавнем матче Аргентина разгромила на своем поле команду Венесуэлы (3:0). Один из мячей забил Лионель Месси.

    Аргентина не смогла забить только в одном гостевом матче отборочного турнира.

    Прогноз и ставка

    На Эквадор в этом матче можно поставить за 3.85, ничью букмекеры предлагают за 3.38, а победу Аргентины — за 2.24.

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    Вряд ли обе сборные будут прилагать максимальные усилия ради результата. Все-таки главную задачу они уже выполнили. Сейчас самое главное — без травм. Тем более у тех же аргентинцев впереди важные матчи за свои европейские клубы.

    Ставка — ничья за 3.38.

    Также можно рассмотреть ставку на точный счет 0:0 за 6.65.

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    Эквадор — Аргентина: прогноз, ставка (3.38), статистика, коэффициенты матча 30.03.2022. Прогнозы на футбол. Сможет ли Аргентина продлить беспроигрышную серию?
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