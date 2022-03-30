Червиченко о матче Польша — Швеция: Мне все равно, какая из двух мразот вышла на ЧМ-2022

Бывший президент «Спартака»прокомментировал победу сборной Польши над Швецией (2:0) в стыковом матче квалификации ЧМ-2022.

«Я думал, что шведы выиграют, но, честно говоря, мне все равно, какая из двух мразот вышла на чемпионат мира. Конечно, хотелось бы, чтобы поляки не поехали, более мразотные. Но в принципе особой разницы нет.

Матч Португалия — Северная Македония? В игре с итальянцами у македонцев произошло чудо. Чудо оно на то и чудо, что происходит редко. Я думаю, что итальянцы тогда чисто по-южному, шапкозакидательски подошли к той встрече.

Иногда бывает, что ты кого-то обыграешь на одной ноге, но соперник все время упирается. А вот португальцы более серьезно к этой игре подошли.

Вообще это какой-то нонсенс, что при нынешней формуле отбора, на чемпионат мира едут поляки, на которых никому неинтересно смотреть, и не едут чемпионы Европы итальянцы», — приводит слова Червиченко «Матч ТВ».