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    Червиченко о матче Польша — Швеция: Мне все равно, какая из двух мразот вышла на ЧМ-2022

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    Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко прокомментировал победу сборной Польши над Швецией (2:0) в стыковом матче квалификации ЧМ-2022.

    Андрей Червиченко
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    Андрей Червиченко

    «Я думал, что шведы выиграют, но, честно говоря, мне все равно, какая из двух мразот вышла на чемпионат мира. Конечно, хотелось бы, чтобы поляки не поехали, более мразотные. Но в принципе особой разницы нет.

    Матч Португалия — Северная Македония? В игре с итальянцами у македонцев произошло чудо. Чудо оно на то и чудо, что происходит редко. Я думаю, что итальянцы тогда чисто по-южному, шапкозакидательски подошли к той встрече.

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    • Иногда бывает, что ты кого-то обыграешь на одной ноге, но соперник все время упирается. А вот португальцы более серьезно к этой игре подошли.

    Вообще это какой-то нонсенс, что при нынешней формуле отбора, на чемпионат мира едут поляки, на которых никому неинтересно смотреть, и не едут чемпионы Европы итальянцы», — приводит слова Червиченко «Матч ТВ».

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