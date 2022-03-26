Англия — Швейцария: счет матча 2:1, обзор голов

одержала домашнюю победу над(2:1) в товарищеском матче, прошедшем на «Уэмбли» в Лондоне.

Счет в матче на 22-й минуте открыли гости. Шакири от угла штрафной выполнил шикарную подачу к вратарской между двух защитников, а Брил Эмболо головой переправил мяч в сетку ворот.

В добавленное ку первому тайму время англичане отыгрались. Прошла передача вдоль штрафной под второй темп атаки, Люк Шоу набежал и ударом в касание вколотил мяч в ближний угол ворот.

А на 78-й минуте в ворота Швейцарии был назначен пенальти — Митчелл пробивал головой от угла вратарской, после чего мяч попал в руку Цуберу.

Гарри Кейн с короткого разбега классно исполнил 11-метровый удар, направив мяч впритирку со штангой.

Футбол. Товарищеские матчи (сборные) Англия — Швейцария 2:1 Голы: 0:1 Брил Эмболо (22'), 1:1 Люк Шоу (45 + 1'), 2:1 Гарри Кейн (пенальти) (78') Англия: Джордан Пикфорд, Бен Уайт, Конор Коди, Марк Гехи, Кайл Уолкер-Питерс (Рахим Стерлинг, 62'), Конор Галлахер (Деклан Райс, 61'), Джордан Хендерсон, Мэйсон Маунт (Джек Грилиш, 62'), Люк Шоу (Тайрик Митчелл, 62'), Гарри Кейн (Олли Уоткинс, 88'), Филип Фоден (Джуд Беллингхэм, 79') Швейцария: Брил Эмболо (Марио Гавранович, 79'), Рубен Варгас (Джибриль Соу, 63'), Шердан Шакири (Михел Эбишер, 80'), Ренато Штеффен (Анди Зачири, 62'), Гранит Джака, Ремо Фройлер (Стивен Цубер, 63'), Рикардо Родригес, Фабиан Фрай, Мануэль Аканджи, Сильван Видмер (Кевин Мбабу, 36'), Йонас Омлин

В другом товарищеском матче сборная Катара дома переиграла Болгарию — 2:1.

В составе победителей гол и результативную передачу на свой счет записал Акрам Афиф, еще один мяч на счету Буалема Хухи.

Болгары ответили мячом Кирилла Десподова.