Сафонов: Не знаю, откуда информация, что «Краснодар» не завершит сезон — у нас все нормально

Голкипери сборной Россииотреагировал на появившуюся информацию о том, что клуб не сможет завершить текущий сезон.

Напомним, что ранее руководство «быков» объявило о сокращении зарплат игроков команды. При этом в клубе приостановили контракты со всеми иностранными футболистами до конца июня 2022 года.

«В "Краснодаре" тяжелая ситуация, половина команды уехала, но мы преображаемся. По результатам понятно, что все идет неплохо.

Что касается финансов, то в клубе все нормально. Не знаю, откуда пошла информация, что мы не завершим сезон. У нас все нормально», — цитирует Сафонова Sport24.ru.

В нынешнем сезоне 23-летний россиянин принял участие в 20 матчах «Краснодара» во всех турнирах, пропустил 19 голов и шесть раз отстоял «на ноль».

В данный момент команда занимает пятое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 36 очков в 21 туре.