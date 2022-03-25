Полузащитник «Ромы» Верету может стать одноклубником Головина в «Монако»

Полузащитник «Ромы»может перейти в «Монако» или «Марсель», сообщает журналист Николо Скира в своём «твиттере».

Ранее сообщалось, что игрок отклонил предложение нового контракта от римлян с зарплатой € 4 млн в год. Текущее соглашение Верету с «Ромой» истекает в 2024 году. За покупку француза клуб просит сумму около € 15 млн.

Полузащитник выступает за «Рому» с 2020 года, куда перешёл из «Фиорентины» за € 17,5 млн. Контракт игрока с клубом рассчитан до июня 2024 года.

В нынешнем розыгрыше чемпионата Италии Верету сыграл в 28 матчах, в которых забил четыре гола и отдал семь результативных передач.