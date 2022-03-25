Две группы американских инвесторов претендуют на покупку «Челси»

На покупкупретендуют две группы американских инвесторов, сообщает авторитетное издание Financial Times.

В начале марта стало известно, что Роман Абрамович будет вынужден продать «Челси» в связи с санкциями, которые ввели против него власти Великобритании.

Предложения о покупке «Челси» поступили от группы инвесторов во главе с Тоддом Боли, который уже владеет бейсбольной командой «Лос-Анджелес Доджерс».

Еще одним претендентом на лондонский клуб стала группа инвесторов во главе с миллиардерами Джошем Харрисом и Дэвидом Блитцером, которым принадлежит клуб НБА «Филадельфия».

Отмечается, что остальные претенденты на покупку клуба, в том числе Saudi Media Group, были исключены из процесса.

Заявки на приобретение «Челси» оцениваются на основе сложного списка критериев, в том числе того, какая часть предложения будет направлена ​​​​на благотворительность и сколько средств будет доступно для инвестирования в сам клуб и его стадион. Также оценивается опыт претендентов в управлении высококлассными активами.

Напомним, АПЛ ранее отстранила Абрамовича от управления «Челси».