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    Две группы американских инвесторов претендуют на покупку «Челси»

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    На покупку «Челси» претендуют две группы американских инвесторов, сообщает авторитетное издание Financial Times.

    Роман Абрамович
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    Роман Абрамович

    В начале марта стало известно, что Роман Абрамович будет вынужден продать «Челси» в связи с санкциями, которые ввели против него власти Великобритании.

    Предложения о покупке «Челси» поступили от группы инвесторов во главе с Тоддом Боли, который уже владеет бейсбольной командой «Лос-Анджелес Доджерс».

    Еще одним претендентом на лондонский клуб стала группа инвесторов во главе с миллиардерами Джошем Харрисом и Дэвидом Блитцером, которым принадлежит клуб НБА «Филадельфия».

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    • Отмечается, что остальные претенденты на покупку клуба, в том числе Saudi Media Group, были исключены из процесса.

    Заявки на приобретение «Челси» оцениваются на основе сложного списка критериев, в том числе того, какая часть предложения будет направлена ​​​​на благотворительность и сколько средств будет доступно для инвестирования в сам клуб и его стадион. Также оценивается опыт претендентов в управлении высококлассными активами.

    Напомним, АПЛ ранее отстранила Абрамовича от управления «Челси».

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