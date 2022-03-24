начнут матч в 22:45 в полуфинале отборочного турнира ЧМ-2022 по футболу, 24.03.2022.

Прогнозы на игру для любителей ставок:

Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Португалия» — «Турция». Коэффициент ставки — 2.11 .

. У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:1. «Искусственный интеллект», анализирующий линии букмекеров, считает, что будет ничья — 1:1.

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