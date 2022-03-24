Португалия
Сборная Португалии провалила заключительные матчи группового этапа квалификации, из-за чего финишировала второй и не смогла попасть в финальную часть ЧМ-2022 напрямую.
Ключевым для Португалии стали встречи с Ирландией и Сербией, в которых она набрала лишь одно очко.
Коэффициенты матча Португалия — Турция
После гостевой встречи с ирландцами, которая завершилась вничью, команда Фернанду Сантуша неожиданно уступила на своем поле сербам.
Интересно, что Сербия, которая в итоге и заняла первое место в группе, забила решающий гол за минуту до финального свистка.
В предстоящем матче португальцы сыграют сильнейшим составом.
Турция
Сборная Турции тем временем до последнего боролась с Нидерландами за первое место в группе, но в итоге так и осталась второй.
Интересно, что в десяти матчах текущей квалификации турецкая команда потерпела лишь одно поражение. Правда, это было очень болезненное поражение — 1:6 на поле Нидерландов.
Также стоит добавить, что на групповом этапе отбора Турция пропустила 16 мячей. Например, Норвегия, ставшая третьей, пропустила лишь восемь голов.
Турция обязательно забивала хотя бы один матч в восьми предыдущих матчах.
Прогноз и ставка
На Португалию в этом матче можно поставить за 1.41, ничью букмекеры предлагают за 5.15, а победу Турции — за 10.00.
У Турции тоже очень даже неплохой состав, но на фоне топ-сборных она выглядит совсем так себе. Помимо осенней встречи с голландцами можно вспомнить матчи Евро-2020 — это было очень плохо.
И ближайшая игра вряд ли станет исключением. Мощный состав португальцев способен обыграть Турцию с разницей как минимум в два мяча.
Ставка — победа Португалии + тотал матча больше 2,5 за 2.11.