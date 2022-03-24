Сборная Португалии сыграет на своем поле против Турции в рамках стыкового матча квалификации ЧМ-2022.Встреча пройдет 24 марта, начало — в 22:45 мск. Португалия — Турция: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Португалия

Сборная Португалии провалила заключительные матчи группового этапа квалификации, из-за чего финишировала второй и не смогла попасть в финальную часть ЧМ-2022 напрямую.

Ключевым для Португалии стали встречи с Ирландией и Сербией, в которых она набрала лишь одно очко.

Коэффициенты матча Португалия — Турция 1 1.38 X 4.80 2 8.50 Ставка

После гостевой встречи с ирландцами, которая завершилась вничью, команда Фернанду Сантуша неожиданно уступила на своем поле сербам.

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Интересно, что Сербия, которая в итоге и заняла первое место в группе, забила решающий гол за минуту до финального свистка.

В предстоящем матче португальцы сыграют сильнейшим составом.

Турция

Сборная Турции тем временем до последнего боролась с Нидерландами за первое место в группе, но в итоге так и осталась второй.

Интересно, что в десяти матчах текущей квалификации турецкая команда потерпела лишь одно поражение. Правда, это было очень болезненное поражение — 1:6 на поле Нидерландов.

Также стоит добавить, что на групповом этапе отбора Турция пропустила 16 мячей. Например, Норвегия, ставшая третьей, пропустила лишь восемь голов.

Турция обязательно забивала хотя бы один матч в восьми предыдущих матчах.

Прогноз и ставка

На Португалию в этом матче можно поставить за 1.41, ничью букмекеры предлагают за 5.15, а победу Турции — за 10.00.

У Турции тоже очень даже неплохой состав, но на фоне топ-сборных она выглядит совсем так себе. Помимо осенней встречи с голландцами можно вспомнить матчи Евро-2020 — это было очень плохо.

И ближайшая игра вряд ли станет исключением. Мощный состав португальцев способен обыграть Турцию с разницей как минимум в два мяча.

Ставка — победа Португалии + тотал матча больше 2,5 за 2.11.