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    Португалия обыграет Турцию с разгромным счетом?

    Португалия — Турция. Прогноз, ставки (к. 2.11) на футбол, ЧМ-2022, 24 марта 2022 года

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    Сборная Португалии сыграет на своем поле против Турции в рамках стыкового матча квалификации ЧМ-2022.Встреча пройдет 24 марта, начало — в 22:45 мск. Португалия — Турция: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. ЧМ-2022. Отбор. Европа. Плей-офф. Полуфинал 24 Марта 2022 года
    Португалия
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    •  Португалия 22:45 Турция Турция
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    Португалия

    Сборная Португалии провалила заключительные матчи группового этапа квалификации, из-за чего финишировала второй и не смогла попасть в финальную часть ЧМ-2022 напрямую.

    Ключевым для Португалии стали встречи с Ирландией и Сербией, в которых она набрала лишь одно очко.

    Коэффициенты матча Португалия — Турция

  • 1
  • 1.38
  • X
  • 4.80
  • 2
  • 8.50
  • Ставка
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    После гостевой встречи с ирландцами, которая завершилась вничью, команда Фернанду Сантуша неожиданно уступила на своем поле сербам.

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    Интересно, что Сербия, которая в итоге и заняла первое место в группе, забила решающий гол за минуту до финального свистка.

    В предстоящем матче португальцы сыграют сильнейшим составом.

    Турция

    Сборная Турции тем временем до последнего боролась с Нидерландами за первое место в группе, но в итоге так и осталась второй.

    Интересно, что в десяти матчах текущей квалификации турецкая команда потерпела лишь одно поражение. Правда, это было очень болезненное поражение — 1:6 на поле Нидерландов.

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    • Также стоит добавить, что на групповом этапе отбора Турция пропустила 16 мячей. Например, Норвегия, ставшая третьей, пропустила лишь восемь голов.

    Турция обязательно забивала хотя бы один матч в восьми предыдущих матчах.

    Прогноз и ставка

    На Португалию в этом матче можно поставить за 1.41, ничью букмекеры предлагают за 5.15, а победу Турции — за 10.00.

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    У Турции тоже очень даже неплохой состав, но на фоне топ-сборных она выглядит совсем так себе. Помимо осенней встречи с голландцами можно вспомнить матчи Евро-2020 — это было очень плохо.

    И ближайшая игра вряд ли станет исключением. Мощный состав португальцев способен обыграть Турцию с разницей как минимум в два мяча.

    Ставка — победа Португалии + тотал матча больше 2,5 за 2.11.

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    Португалия — Турция: прогноз, ставка (2.11), статистика, коэффициенты матча 24.03.2022. Прогнозы на футбол. Португалия обыграет Турцию с разгромным счетом?
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