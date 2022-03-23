Крыховяк: Я не возглавлял никакого бунта легионеров в «Краснодаре»

Полузащитник греческого АЕКарассказал об уходе из российскогои опроверг информацию о том, что он призвал легионеров покинуть клуб.

«Эту информацию распространили в медиа, чтобы представить меня в негативном свете. Я никого не призывал уходить. Я не возглавлял никакого бунта.

Каждый игрок, принявший такое решение, несет ответственность за него. Многие из них быстро решили приостановить контракты и не искать новый клуб. Я не мог себе такого представить.

Мне нужно было принять решение, которое позволило бы мне по-нормальному продолжить сезон. Поэтому я ушел из "Краснодара" на несколько дней позже, чем большинство иностранцев.

Наш тренер Даниэль Фарке стал первым, кто расторг контракт. Именно он показал остальным пример. Я не считаю себя лидером бунта или как это еще назвать.

В этой очень сложной ситуации я нес ответственность за себя. Для меня это было очень трудное, но естественное решение. Сердце болит. Я не мог поступить иначе. Вот почему я решил, что должен уйти.

Я просто решил, что это необходимо, понимая все последствия, которые могут на меня обрушиться. Это был вопрос моей нравственности, личное решение.

"Краснодар" отнесся с пониманием, мне жаль Сергея Галицкого, который никак не связан с политикой и, как многие россияне, будет страдать из-за происходящего.

Он построил серьезный футбольный проект за большие деньги, а теперь все находится на грани. Неизвестно, как теперь будет выглядеть чемпионат России», — цитирует польского полузащитника «Спорт-Экспресс» со ссылкой на Meczyki.