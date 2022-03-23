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    Крыховяк: Я не возглавлял никакого бунта легионеров в «Краснодаре»

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    Полузащитник греческого АЕКа Гжегож Крыховяк рассказал об уходе из российского «Краснодара» и опроверг информацию о том, что он призвал легионеров покинуть клуб.

    Гжегож Крыховяк
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    Гжегож Крыховяк

    «Эту информацию распространили в медиа, чтобы представить меня в негативном свете. Я никого не призывал уходить. Я не возглавлял никакого бунта.

    Каждый игрок, принявший такое решение, несет ответственность за него. Многие из них быстро решили приостановить контракты и не искать новый клуб. Я не мог себе такого представить.

    Мне нужно было принять решение, которое позволило бы мне по-нормальному продолжить сезон. Поэтому я ушел из "Краснодара" на несколько дней позже, чем большинство иностранцев.

    Наш тренер Даниэль Фарке стал первым, кто расторг контракт. Именно он показал остальным пример. Я не считаю себя лидером бунта или как это еще назвать.

    В этой очень сложной ситуации я нес ответственность за себя. Для меня это было очень трудное, но естественное решение. Сердце болит. Я не мог поступить иначе. Вот почему я решил, что должен уйти.

    Я просто решил, что это необходимо, понимая все последствия, которые могут на меня обрушиться. Это был вопрос моей нравственности, личное решение.

    "Краснодар" отнесся с пониманием, мне жаль Сергея Галицкого, который никак не связан с политикой и, как многие россияне, будет страдать из-за происходящего.

    Он построил серьезный футбольный проект за большие деньги, а теперь все находится на грани. Неизвестно, как теперь будет выглядеть чемпионат России», — цитирует польского полузащитника «Спорт-Экспресс» со ссылкой на Meczyki.

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