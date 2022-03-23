Алаев: РФС делал все до последнего момента, чтобы сохранить Лигу чемпионов

Генеральный секретарь Российского футбольного союзарассказал о работе РФС по проведению в России финала Лиги чемпионов-2022, который был перенесен из Санкт-Петербурга в Париж.

Ранее вице-президент РФС Сергей Анохин рассказал, что Россия подаст заявку на проведение чемпионатов Европы 2028 и 2032 годов.

«РФС делал все до последнего момента, чтобы сохранить Лигу чемпионов. Идет диалог. Договор, к сожалению, был составлен так, что УЕФА без объяснения причин может отозвать в одностороннем порядке.

Мы не подаем заявку на проведение Евро-28, Евро-32, ее надо подать до 12 апреля 2023 года. Сейчас мы говорим о том, что нам интересно это мероприятие, мы хотим посмотреть документы.

Если говорить о футболистах, которые покинули клубы, то решение ФИФА принято до 1 июля. Потом они должны вернуться в расположение клубов, мы исходим из этого. "Краснодар" и без иностранцев успешно справляется с задачами.

Совет клубам, которые потеряли футболистов? Продолжать работу. Вызовы у РФС есть, на них реагируем. Мы будем делать все возможное и невозможное, но у нас есть ограничения: если мы будем финансировать профессиональный футбол, то не сможем развивать детско-юношеский, а он у нас в приоритете.

Лига будет помогать в развитии клубам, телевизионный контракт, контракт с "Лигой Ставок", есть титульное спонсорство и еще ряд организаций будет принимать участие в тендере на это право, так что клубы получат дополнительный доход.

Те, кто вылетит — надо продолжать играть и тренироваться. У "Краснодара" есть вторая команда и сквозная заявка, а у других команд такого нет? Есть решения», — передает слова Алаева Sport24.