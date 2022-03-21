Денис Макаров: Задача «Динамо» — взять чемпионство

Полузащитник «Динамо»заявил о намерении московского клуба бороться за золотые медали Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022.

Какая у меня и у команды мотивация? Так же играть. У нас задача стоит — взять чемпионство, боремся за это.

Нет возможности играть в еврокубках и за сборную? Мы на это не смотрим. У нас задача — занять первое место, будем бороться до конца, а там, будет как будет«, — приводит слова Макарова "Чемпионат".

После 22 туров Российской Премьер-Лиги возглавляет турнирную таблицу санкт-петербургский "Зенит", в активе которого 48 очков. На втором месте идёт "Динамо" (43). Замыкает тройку лидеров ЦСКА (42).

В следующем туре РПЛ "Динамо" предстоит сыграть с "Краснодаром". Встреча состоится 3 апреля. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 14:00 мск.