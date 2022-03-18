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    Фрагмент матчаСенсации не вышло. «Барселона» дожала «Галатасарай» в Стамбуле
  • 22:40
    • «Барселона» обыграла «Галатасарай» и вышла в четвертьфинал Лиги Европы
  • 01:44
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    Педри: Думаю, «Барселона» — фаворит Лиги Европы

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    Полузащитник «Барселоны» Педри прокомментировал выездную победу над «Галатасараем» (2:1) в ответном матче 1/8 финала Лиги Европы и свой гол в ворота турецкой команды.

    Педри
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    Педри

    Каталонский клуб по итогам двухматчевого противостояния вышел в четвертьфинал турнира. Первая встреча завершилась вничью (0:0).

    «Думаю, на "Камп Ноу" мы ждали не такого результата. Мы приехали сюда, и это сложно. Я никогда не играл на стадионе, который так сильно давит. Это безумие. Быстрый гол помогает лучше войти в игру.

    Посмотрим, кто достанется нам по итогам жеребьевки, но я считаю, что "Барса" — фаворит Лиги Европы. Мы играем в футбол, который нам нравится, и получаем удовольствие. Надеюсь, мы сможем выиграть трофей.

    Гол? Я думал об ударе. Я делал ложные движения до тех пор, пока не наше пространство. Не помню, как так вышло. На поле все приходит ко мне само собой. Мне повезло, что думать не приходится. Месси забивал гораздо лучше. Сравнивать мои голы с тем, что делал Лео, — это безумие», — цитирует Педри пресс-служба УЕФА.

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