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    Италия представила состав на стыковые матчи ЧМ-2022

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    Сборная Италии назвала заявку на стыковые матчи ЧМ-2022. 24 марта команда Роберто Манчини сыграет с Северной Македонией.

    Чиро Иммобиле
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    Чиро Иммобиле

    Вратари: Алессио Краньо («Кальяри»), Джанлуиджи Доннарумма («ПСЖ»), Пьерлуиджи Голлини («Тоттенхэм»), Сальваторе Сиригу («Дженоа»).

    Защитники: Франческо Ачерби, Луис Фелипе (оба — «Лацио»), Алессандро Бастони («Интер»), Кристиано Бираги («Фиорентина»), Леонардо Бонуччи, Джорджо Кьеллини (оба — «Ювентус»), Джованни Ди Лоренцо («Наполи»), Эмерсон («Лион»), Алессандро Флоренци («Милан»), Джанлука Манчини («Рома»).

    Полузащитники: Николо Барелла («Интер»), Брайан Кристанте, Лоренцо Пеллегрини, Николо Дзаньоло (все — «Рома»), Мануэль Локателли («Ювентус»), Жоржиньо («Челси»), Маттео Пессина («Аталанта»), Стефано Сенси («Сампдория»), Сандро Тонали («Милан»), Марко Верратти («ПСЖ»), Доменико Берарди («Сассуоло»), Лоренцо Инсинье, Маттео Политано (оба — «Наполи»), Жоао Педро («Кальяри»), Маттиа Дзакканьи («Лацио»).

    Нападающие: Андреа Белотти («Торино»), Чиро Иммобиле («Лацио»), Джакомо Распадори, Джанлука Скамакка (оба — «Сассуоло»).

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