Италия представила состав на стыковые матчи ЧМ-2022

Андрей Епишин: Оглядываясь назад понимаю, что нет ничего невозможного

Прошло уже почти 16 лет с тех пор, как Андрей Епишин установил национальные рекорды в беге на 60 и 100 метров. Владислав Прусаков пообщался с самым быстрым человеком России