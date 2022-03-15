«Ньюкасл» интересуется голкипером «Атлетико» Облаком

Голкипер мадридского «Атлетико»может перейти в «Ньюкасл Юнайтед» этим летом, сообщает Goal

У словенца начались последние 1,5 года по контракту с «матрасниками», и клуб хотел бы заработать на продаже футболиста, пока его трансферная стоимость не начала падать. 29-летний вратарь может перейти в другой клуб по сниженной цене до начала следующего сезона.

На данный момент за Облаком наблюдает «Ньюкасл». В сборной Словении поддержали решение вратаря, но только если он перейдёт в клуб, борющийся за чемпионство в АПЛ.

Облак выступает за «Атлетико» с 2014 года. За это время он выигрывал чемпионат Испании, давжды становился обладателем Лиги Европы, Суперкубка УЕФА и Суперкубка Испании.