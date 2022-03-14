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    Гол Санчеса спас «Интер» от поражения в матче с «Торино»

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    Миланский «Интер» на выезде сыграл вничью с «Торино» (1:1) в матче 29-го тура чемпионата Италии.

    «Интер»
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    «Интер»

    Счет в матче на 12-й минуте открыли хозяева — отличился бразильский защитник Бремер.

    В компенсированное время Алексис Санчес с передачи Эдина Джеко сравнял счет.

    Футбол. Италия. Серия А
    Торино — Интер 1:0
    Гол: 1:0 Бремер Глейсон (12') Торино: Этрит Бериша, Коффи Джиджи (Армандо Иццо, 51'), Бремер Глейсон, Алессандро Буонджорно (Рикардо Родригес, 76'), Уилфрид Синго (Кристиан Даниэль Ансальди, 76'), Саша Лукич (Samuele Ricci, 82'), Роландо Мандрагора, Мергим Войвода, Томмазо Побега, Йосип Брекало, Андреа Белотти (Антонио Санабрия, 82') Интер: Лаутаро Мартинес (Алексис Санчес, 68'), Эдин Джеко, Иван Перишич (Робин Гозенс, 46'), Хакан Чалханоглу (Хоакин Корреа, 76'), Матиас Весино (Артуро Видаль, 68'), Николо Барелла, Маттео Дармиан, Алессандро Бастони (Федерико Димарко, 46'), Андреа Раноккия, Милан Шкриньяр, Самир Ханданович Предупреждения: Ivan Juric (16'), Алессандро Бастони (31'), Андреа Раноккия (67'), Бремер Глейсон (78'), Федерико Димарко (81'), Робин Гозенс (84'), Николо Барелла (90')

    «Интер» с 59 очками остался в таблице на 3-м месте. Нерадзурри имеют одну игру в запасе и отстают на одно очко от «Наполи» и на четыре — от «Милана». «Торино» с 35 очками остался на 11-й позиции таблицы Серии А.

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