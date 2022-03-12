начнут матч в 18:15 в испанской Примере, 12.03.2022.

Последний матч между собой: «Эльче» — «Гранада» 0:0 (полная статистика встреч). Это значит, что в этот раз команды могут порадовать болельщиков яркой игрой.

Прогнозы на игру для любителей ставок:

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Гранада» — «Эльче» с предлагаемым коэффициентом для ставки 2.32 .

. У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 2:1.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 2:1 (победит «Гранада»).

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