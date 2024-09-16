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    «Торпедо» сломило сопротивление «Балтики» и вышло на второе место

    «Торпедо» — «Балтика»: счет матча 2:1, обзор голов

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    В матче десятого тура Первой лиги «Торпедо» переиграло «Балтику» со счетом 2:1.

    Олег Кононов — главный тренер «Торпедо»
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    Олег Кононов — главный тренер «Торпедо»

    В составе победителей забили Равиль Нетфуллин и Максим Максимов. За гостей отметился Виталий Лисакович.

    Футбол. Россия. Первая лига
    Торпедо — Балтика 2:1
    Голы: 1:0 Равиль Нетфуллин (пенальти) (44'), 1:1 Виталий Лисакович (53'), 2:1 Максим Максимов (63') Торпедо: Егор Бабурин, Сергей Бородин, Егор Данилкин, Боян Роганович, Глеб Шевченко, Марио Чурич, Владислав Галкин, Равиль Нетфуллин, Артём Соколов, Ираклий Манелов, Chupayov A. Балтика: Илья Свинов, Кевин Андраде, Натан Гассама, Денис Терентьев, Тигран Аванесян, Никита Глушков, Юрий Ковалёв, Сергей Пряхин, Абу-Саид Эльдарушев, Alex Fernandes, Saus V. Предупреждения: Тигран Аванесян (12'), Артём Соколов (51'), Сергей Пряхин (62'), Игорь Горбунов (78')

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    «Торпедо» набрало 20 очков и поднялось в турнирной таблице на второе место. «Балтика» с 16 очками осталась на 4-й позиции..MatchId1 2024091600084111114099111119066097108105107097

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