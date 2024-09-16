«Торпедо» — «Балтика»: счет матча 2:1, обзор голов

Олег Кононов — главный тренер «Торпедо» Фото: globallookpress.com
В составе победителей забили Равиль Нетфуллин и Максим Максимов. За гостей отметился Виталий Лисакович.
Футбол. Россия. Первая лига
Торпедо — Балтика 2:1
Голы: 1:0 Равиль Нетфуллин (пенальти) (44'), 1:1 Виталий Лисакович (53'), 2:1 Максим Максимов (63') Торпедо: Егор Бабурин, Сергей Бородин, Егор Данилкин, Боян Роганович, Глеб Шевченко, Марио Чурич, Владислав Галкин, Равиль Нетфуллин, Артём Соколов, Ираклий Манелов, Chupayov A. Балтика: Илья Свинов, Кевин Андраде, Натан Гассама, Денис Терентьев, Тигран Аванесян, Никита Глушков, Юрий Ковалёв, Сергей Пряхин, Абу-Саид Эльдарушев, Alex Fernandes, Saus V. Предупреждения: Тигран Аванесян (12'), Артём Соколов (51'), Сергей Пряхин (62'), Игорь Горбунов (78')
«Торпедо» набрало 20 очков и поднялось в турнирной таблице на второе место. «Балтика» с 16 очками осталась на 4-й позиции..MatchId1 2024091600084111114099111119066097108105107097