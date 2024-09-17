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    «Бавария» начнет Лигу чемпионов с разгромной победы, «Ливерпуль» огорчит «Милан»

    Экспресс дня 17 сентября. Ставки и прогнозы на футбол

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    Прогноз и ставки на Экспресс дня 17 сентября
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    Гарри Кейн
    В очередном экспрессе рассмотрим предстоящие матчи в Лиге чемпионов. На что ставить сегодня в букмекерской конторе?

    «Ювентус» — ПСВ

    Футбол. Лига чемпионов

    «Ювентус» хорошо начал новый сезон в Италии. У команды 8 набранных очков по итогам четырех встреч. Туринский клуб одержал две победы, дважды сыграл вничью и ни разу не проиграл.

    В сентябре у «Ювентуса» было две ничьи. Ранее команда разошлась миром с «Эмполи» и «Ромой». Удастся ли победить теперь?

    Прогнозы и ставки на Лигу чемпионов

    ПСВ после пяти туров лидирует в чемпионате Голландии. У команды 15 очков по итогам пяти встреч.

    Впечатляет игра ПСВ в атаке. В пяти матчах клуб забил 20 голов. В среднем — по четыре мяча за встречу. Безусловно, и в Турине ПСВ не собирается отсиживаться в обороне.

    Ставка: Обе забьют за 1.75.

    «Бавария» — «Динамо» Загреб

    Футбол. Лига чемпионов

    «Бавария» не выиграла чемпионат Германии-2023/24. Фанаты рассчитывают, что мюнхенцы завоюют золото в текущем сезоне. Начало положено хорошее. Ранее «Бавария» в Бундеслиге выиграла три встречи из трех.

    На выходных «Бавария» разгромила «Хольштайн Киль» со счетом 6:1. Гарри Кейн в полном порядке. Скорее всего, форварду удастся забить и в стартовом матче Лиги чемпионов.

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    «Динамо» Загреб в чемпионате Хорватии входит в топ-3. Команда хорошо начала сезон. Набрано 13 очков в шести встречах. У хорватской команды 4 победы, одна ничья и одно поражение.

    У хозяев вряд ли возникнут проблемы. «Бавария» серьезно превосходит соперника в классе. Не исключено, что мюнхенцы разгромят соперника.

    Ставка: Победа «Баварии» с форой (-2.5) за 2.07.

    «Милан» — «Ливерпуль»

    Футбол. Лига чемпионов

    «Милан» ранее наконец-то одержал первую победу в новом сезоне Серии А. Команда порадовала фанатов в матче с «Венецией». Россонери разгромили соперника со счетом 4:0.

    Сейчас «Милан» находится на 9-м месте в таблице. У клуба 5 набранных очков. Букмекеры не верят в то, что итальянцы остановят «Ливерпуль».

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  • 12/09/2024

    • Подопечные Арне Слота на выходных впервые проиграли в АПЛ. Неудача произошла в домашней встрече с «Ноттингем Форест». Красные владели преимуществом, но в итоге уступили 0:1.

    «Ливерпуль» является фаворитом предстоящего матча. Удастся ли добиться успеха на «Сан-Сиро»? «Ливерпуль» жаждет реабилитироваться за неудачу в чемпионате.

    Ставка: ТБ 2.5 за 1.60.

    Общий коэффициент — 5.79.

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