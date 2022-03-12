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    «Гранада» наконец-то победит?

    «Гранада» — «Эльче». Прогноз, ставка (к. 2.32) на футбол, чемпионат Испании, 12 марта 2022 года

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    «Гранады»
    В субботу, 12 марта, в рамках 28-го тура испанской Примеры «Гранада» на своем поле примет «Эльче». Начало встречи намечено на 18:15 по мск. «Гранада» — «Эльче»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Испания. Примера 12 Марта 2022 года
    Гранада
  • Гранада
    •  Гранада 18:15 Эльче Эльче
  • Испания. Примера
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    «Гранада»

    В турнирной таблице Примеры «Гранада» разместилась на 17-й позиции, набрав 25 баллов. Запас перед зоной вылета у клуба составляет всего лишь один пункт, так что борьба за выживание еще впереди.

    Отметим, что «насриды» с конца ноября выдали длительную серию без поражений, однако в семи последних встречах чемпионата они никак не могут выиграть.

    Коэффициенты матча Гранада — Эльче

  • 1
  • 2.25
  • X
  • 3.20
  • 2
  • 3.35
  • Ставка
    •

    Сперва в этот неудачный период «красно-белые» уступили в пяти поединках подряд, затем расписали дома мировую с «Кадисом» 0:0, после чего уступили в гостях «Валенсии» со счетом 1:3.

    Календарь и таблица испанской Примеры

    Дома «Гранада» в этом первенстве заработала 16 баллов из 25, выиграв четыре поединка, столько же встреч сведя вничью и потерпев пять поражений.

    «Эльче»

    «Эльче» в турнирной таблице испанского первенства идет на 14-й позиции, набрав 29 очков, имея запас перед зоной вылет в пять баллов, так что еще не обезопасила себя от вылета.

    Начал коллектив этот год весьма неплохо и в семи проведенных встречах Примеры он единственное поражение потерпел в гостях от «Севильи» 0:2, еще в этот период он одержал четыре виктории и два раза сыграл вничью.

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    • Последующий же свои две игры чемпионата «зелено-белые» проиграли, поочередно уступив на выезде аутсайдеру «Леванте» 0:3 и в родных стенах «Барселоне» 1:2 в прошлом туре.

    Лишь девять из 29 общих баллов «Эльче» заработал на выезде в этом первенстве. Коллектив добился двух викторий, три раза сыграл вничью и девять встреч проиграл.

    В первом круге эти команды сыграли вничью 0:0, а до этого трижды подряд побеждала «Гранада».

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу «Гранады» предлагают — 2.32.

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    На викторию «Эльче» дают — 3.36, ничья оценена — в 3.34.

    И хотя «Гранада» в последнее время играет крайне неудачно, но «Эльче» в гостях очень уж неубедителен, поэтому здесь ожидаем виктории очень мотивированных хозяев.

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    «Гранада» — «Эльче»: прогноз, ставка (2.32), статистика, коэффициенты матча 12.03.2022. Прогнозы на футбол. «Гранада» наконец-то победит?
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