В субботу, 12 марта, в рамках 28-го тура испанской Примеры «Гранада» на своем поле примет «Эльче». Начало встречи намечено на 18:15 по мск. «Гранада» — «Эльче»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Гранада»

В турнирной таблице Примеры «Гранада» разместилась на 17-й позиции, набрав 25 баллов. Запас перед зоной вылета у клуба составляет всего лишь один пункт, так что борьба за выживание еще впереди.

Отметим, что «насриды» с конца ноября выдали длительную серию без поражений, однако в семи последних встречах чемпионата они никак не могут выиграть.

Коэффициенты матча Гранада — Эльче 1 2.25 X 3.20 2 3.35 Ставка

Сперва в этот неудачный период «красно-белые» уступили в пяти поединках подряд, затем расписали дома мировую с «Кадисом» 0:0, после чего уступили в гостях «Валенсии» со счетом 1:3.

Календарь и таблица испанской Примеры

Дома «Гранада» в этом первенстве заработала 16 баллов из 25, выиграв четыре поединка, столько же встреч сведя вничью и потерпев пять поражений.

«Эльче»

«Эльче» в турнирной таблице испанского первенства идет на 14-й позиции, набрав 29 очков, имея запас перед зоной вылет в пять баллов, так что еще не обезопасила себя от вылета.

Начал коллектив этот год весьма неплохо и в семи проведенных встречах Примеры он единственное поражение потерпел в гостях от «Севильи» 0:2, еще в этот период он одержал четыре виктории и два раза сыграл вничью.

Последующий же свои две игры чемпионата «зелено-белые» проиграли, поочередно уступив на выезде аутсайдеру «Леванте» 0:3 и в родных стенах «Барселоне» 1:2 в прошлом туре.

Лишь девять из 29 общих баллов «Эльче» заработал на выезде в этом первенстве. Коллектив добился двух викторий, три раза сыграл вничью и девять встреч проиграл.

В первом круге эти команды сыграли вничью 0:0, а до этого трижды подряд побеждала «Гранада».

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу «Гранады» предлагают — 2.32.

На викторию «Эльче» дают — 3.36, ничья оценена — в 3.34.

И хотя «Гранада» в последнее время играет крайне неудачно, но «Эльче» в гостях очень уж неубедителен, поэтому здесь ожидаем виктории очень мотивированных хозяев.