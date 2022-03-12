Бабаев: Легионеры, которые уже уехали, вряд ли вернутся в Россию

Генеральный директор ЦСКАподелился мыслями о решении ФИФА, разрешившем иностранным футболистам подписывать контракт с клубами не из РПЛ до конца сезона.

«Возможное отсутствие еврокубков? Конечно, ситуация беспокоит всех, и для каждого спортсмена и болельщика участие в международных турнирах — это высшая цель.

Будем надеяться, что наши доводы будут услышаны, и рано или поздно справедливость восторжествует.

Внутри команды абсолютно нормальная, рабочая атмосфера.

"ВЭБ РФ" не финансирует ЦСКА, это заблуждение, наверное, его применяют от незнания. У нас договорные отношения, есть нейминг стадиона.

В целом, с учетом экономической ситуации и курса национальной валюты сейчас всем непросто. Что касается спонсоров, то все сейчас остаются с нами.

Встречу с легионерами я сам инициировал, хотел все ребятам объяснить. Многим что-то непонятно, многие первый раз в России и сразу оказались в такой сложной истории.

Я решил, что будет правильным самим попытаться объяснить, рассказать. Обсудили вопросы, на данный момент никто из легионеров не ставит вопрос о том, чтобы покинуть команду.

Решение ФИФА по легионерам? Как мы видим, многие легионеры покинули клубы, кто-то уже даже трудоустроился. На мой взгляд, решение больше политическое, чем спортивное.

Оно беспрецедентное, то есть ФИФА сейчас создает опасный прецедент. Решение будет оспорено, но легионеры, которые уже уехали, вряд ли вернутся», — передает слова Бабаева Sport24.