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    Лапорта считает, что «Ман Сити» опережает «Барсу» в борьбе за Холанда

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    Президент «Барселоны» Жоан Лапорта считает, что каталонский клуб уступает «Манчестер Сити» в борьбе за норвежского нападающего дортмундской «Боруссии» Эрлинга Холанда. Об этом сообщает Mundo Deportivo.

    Эрлинг Холанд
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    Эрлинг Холанд

    Отмечается, что и «горожане», и каталонцы будут пытаться подписать Холанда любой ценой. Ранее из-за введённых в адрес Романа Абрамовича санкций из числа претендентов на трансфер Холанда выбыл лондонский «Челси».

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    • Эрлинг Холанд стал игроком немецкого клуба в январе 2020 года, перейдя из «Ред Булл Зальцбург» за € 20 млн. Действующий контракт норвежца истекает в 2024 году. При этом летом текущего года по нему активируется сумма выкупа нападающего в размере € 75 млн. Ранее сообщалось, что в услугах Холанда заинтересованы «Реал» и «Барселона».

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