«Челси» не сможет подписывать и продавать игроков после санкций против Абрамовича

Санкции противсущественно ограничат возможности, который по-прежнему принадлежит российскому бизнесмену.

В четверг, 10 марта, стал известно, что Великобритания ввела санкции против Абрамовича. Все активы владельца «Челси» были заморожены.

В связи с этим «Челси» теперь не сможет осуществлять как входящие, так и исходящие трансферы.

Кроме того, клуб не сможет продавать билеты на матчи и приостановит работу своих магазинов. Домашние игры смогут посещать только владельцы абонементов.

У «Челси» также не будет возможности продлевать контракты с футболистами.

Несмотря на санкции, «Челси» сможет выплачивать зарплату футболистам, тренерам и сотрудникам клуба.

26 февраля Абрамович передал руководство клубом попечителям благотворительного фонда «Челси». 2 марта он объявил, что намерен продать клуб. Российский бизнесмен хочет получить от продажи «аристократов» £ 4 млрд (€ 4,84 млрд).

Абрамович владеет «Челси» с 2003 года. За это время синие стали пятикратными чемпионами Англии, по два раза побеждали в Лиге чемпионов и Лиге Европы, завоевали Суперкубок УЕФА, пять раз выиграли Кубок Англии, трижды брали Кубок лиги и дважды одержали победу в Суперкубке Англии.

Ранее стало известно, что Абрамович отказался продавать «Челси» американо-швейцарскому консорциуму.