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    «Рубин» приостановил контракты с Дрейером и Хакшабановичем

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    «Рубин» приостановил до лета 2022 года действие контрактов с полузащитниками Андерсом Дрейером и Сеадом Хакшабановичем, сообщает пресс-служба клуба.

    Андерс Дрейер
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    Андерс Дрейер

    Ранее Международная федерация футбола (ФИФА) приняла правила временного трудоустройства и регистрации для решения ряда вопросов, связанных с ситуацией на Украине. Организация разрешила легионерам РПЛ приостановить контракты в одностороннем порядке.

    Напомним, 7 марта грозненский «Ахмат» встретился с казанским «Рубином». Матч 20-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022 проходил на стадионе «Ахмат-Арена» в Грозном. Игра завершилась со счётом 2:1 в пользу «Рубина».

    «Ахмат» набрал 30 очков в 20 встречах и занимает 7-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022. «Рубин» (25) — на 10-м месте. Лидером соревнований и действующим чемпионом страны является «Зенит» (44).

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