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    Гагнидзе и Цулукидзе приостановили действие своих контрактов с «Уралом»

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    Екатеринбургский «Урал» сообщил, что грузинские футболисты команды Лука Гагнидзе и Лука Цулукидзе приостановили действие своих контрактов с клубом.

    Лука Гагнидзе
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    Лука Гагнидзе

    «Лука Гагнидзе и Лука Цулукидзе по взаимному согласию сторон приостанавливают действие контрактов.

    Это решение принято по просьбе игроков в связи с заявлением ФИФА о разрешении футболистам приостанавливать действие своих контрактов. Данная норма действует до 30 июня», — говорится в заявлении клуба.

    «Два молодых грузина приостановили контракты, потому что у них проблемы. Но они у нас не играли.

    Один из них ни одной игры не сыграл, второй больной, сыграл в конце прошлого сезона, в этом не играл», — сказал президент «Урала» Григорий Иванов «Спорт-Экспрессу».

    19-летний Гагнидзе находился в «Урале» на правах аренды и провел 13 матчей. Права на него принадлежат московскому «Динамо».

    С 18-летним Цулукидзе полноценный контракт был заключен в феврале.

    Ранее, 7 марта, Международная федерация футбола (ФИФА) приняла решение позволить иностранным игрокам и тренерам российских клубов в одностороннем порядке приостановить действие контрактов.

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