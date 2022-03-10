СМИ: Родители Мбаппе смотрели матч с «Реалом» в президентской ложе мадридского клуба

Родители нападающего «Пари Сен-Жермен»присутствовали на ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов против мадридского

Как сообщает испанский журналист Серхио Киранте, семья Мбаппе наблюдала за игрой из президентской ложи «Королевского клуба», куда их пригласило руководство «Реала».

По мнению испанских СМИ, это еще один момент, указывающий на то, что Мбаппе, скорее всего, в ближайшее время объявит о предстоящем переходе в «Реал».

Действующее соглашение Мбаппе с «ПСЖ» рассчитано до конца текущего сезона.

Ранее в «ПСЖ» заявили, что все еще рассчитывают договориться с Мбаппе о продлении контракта.

Сообщалось, что «ПСЖ» готов платить Мбаппе 50 миллионов евро за сезон. Кроме того, владельцы парижского клуба предлагают ему бонус в размере 100 миллионов евро за лояльность.