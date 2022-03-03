Леонардо: У «ПСЖ» есть шанс продлить контракт с Мбаппе

Спортивный директор «Пари Сен-Жермен»не исключает, что клубу все-таки удастся договориться со продлении контракта.

Действующее соглашение Мбаппе с «ПСЖ» рассчитано до конца текущего сезона.

«Мы хотим создать для Килиана наилучшие условия, чтобы он стал лучшим в мире.

Не могу сказать, сколько шансов на то, что Мбаппе останется в Париже, но такая вероятность существует.

Пока Килиан не подписал контракт с другим клубом, мы будем делать все, чтобы он и дальше играл за нас», — приводит слова Леонардо L`Equipe.

Ранее сообщалось, что Мбаппе принял решение не продлевать контракт с «ПСЖ». Француз намерен продолжить карьеру в мадридском «Реале».