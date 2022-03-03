ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Шамар НиколсонДень Шамара. «Спартак» отыгрался на «Кубани» за поражение в дерби
  • 07:46
    • Шесть российских тяжелоатлетов обвиняются в нарушении антидопинговых правил
  • 01:08
    • Дубль Минамино принес «Ливерпулю» победу над «Норвичем» в Кубке Англии
  • 00:57
    • «Ювентус» вырвал победу у «Фиорентины» в первом полуфинале Кубка Италии
  • 01:52
    • «Валенсия» вышла в финал Кубка Испании, обыграв «Атлетик»
  • 01:28
    • «Нант» по пенальти обыграл «Монако» и вышел в финал Кубка Франции
    Все новости спорта

    Леонардо: ПСЖ не связывался с Зиданом

    Футбол Календарь Лиги 1 Прогнозы на Лигу 1 Трансферы Футбол Франции Лига 1 ПСЖ
    Спортивный директор ПСЖ Леонардо заявил, что клуб вообще не общался с Зинедином Зиданом по поводу того, чтобы тот возглавил команду.

    Зинедин Зидан
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Зинедин Зидан

    «У Почеттино остался один год по контракту. Честно говоря, мы никогда не думали о смене тренера. Мы никогда не связывались ни с Зиданом, ни с кем-либо еще. До прихода сюда Почеттино входил в пятерку лучших тренеров и до сих пор входит.

    Счастлив ли Почеттино в Париже? Да. Я думаю, что у него могли быть моменты сомнения, но он никогда не просил об уходе. У меня нет проблем с Почеттино. Мы очень откровенно говорим обо всем этом», — цитирует Леонардо AS.

    Напомним, Почеттино возглавил ПСЖ в январе 2021 года, сменив на посту Томаса Тухеля.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • ЦСКА затащит еще один домашний матч?
  • ЦСКА — «Локомотив». Прогноз и ставки
  • 2.33
    •
  • Сколько голов «Барыс» положит в сетку «Металлурга» Мг?
  • «Металлург» Мг — «Барыс». Прогноз и ставки
  • 1.95
    •
  • «Ириски» закончат сказку «Бохэм Вуд»
  • «Эвертон» — «Бохэм Вуд». Прогноз и ставки
  • 2.14
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус до €122 новым игрокам ИгратьКрутой бонус до $1000 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты Играть$30 бонусом от легендарного букмекера ИгратьБонус до €100 для новых клиентов
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.52
  • Экспресс дня 3 марта
  • Сегодня в 19:30
    •  2.33
  • Прогноз на матч ЦСКА — Локомотив
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  1.95
  • Прогноз на матч Металлург Мг — Барыс
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:00
    •  2.14
  • Прогноз на матч Эвертон — Бохэм Вуд
  • Футбол
  • Сегодня в 23:15
    •  2.12
  • Прогноз на матч Балтика — Чайка
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  2.05
  • Прогноз на матч Лорьян — Лион
  • Футбол
  • Завтра в 23:00
    •  1.93
  • Прогноз на матч Алавес — Севилья
  • Футбол
  • Завтра в 23:00
    •  2.30
  • Прогноз на матч Вашингтон — Каролина
  • Хоккей
  • Завтра в 03:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Шеффилд Юнайтед — Ноттингем Форест
  • Футбол
  • Завтра в 22:45
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 1000 ₽В мобильном приложении Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛФНЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЧМ-2022
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры