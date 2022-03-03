Леонардо: ПСЖ не связывался с Зиданом

Спортивный директор ПСЖзаявил, что клуб вообще не общался спо поводу того, чтобы тот возглавил команду.

«У Почеттино остался один год по контракту. Честно говоря, мы никогда не думали о смене тренера. Мы никогда не связывались ни с Зиданом, ни с кем-либо еще. До прихода сюда Почеттино входил в пятерку лучших тренеров и до сих пор входит.

Счастлив ли Почеттино в Париже? Да. Я думаю, что у него могли быть моменты сомнения, но он никогда не просил об уходе. У меня нет проблем с Почеттино. Мы очень откровенно говорим обо всем этом», — цитирует Леонардо AS.

Напомним, Почеттино возглавил ПСЖ в январе 2021 года, сменив на посту Томаса Тухеля.