СМИ: У Мбаппе есть устная договоренность с Пересом о переходе в «Реал»

Нападающий «Пари Сен-Жермен»по-прежнему склоняется к тому, чтобы продолжить карьеру в мадридском

По информации AS, у Мбаппе есть устная договоренность о переходе в «Реал» с президентом мадридского клуба Флорентино Пересом.

Действующее соглашение Мбаппе с «ПСЖ» рассчитано до конца текущего сезона.

Ранее в «ПСЖ» сообщили, что все еще рассчитывают договориться с Мбаппе о продлении контракта.

Сообщалось, что «ПСЖ» готов платить Мбаппе 50 миллионов евро за сезон. Кроме того, владельцы парижского клуба предлагают ему бонус в размере 100 миллионов евро за лояльность.