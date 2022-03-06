СМИ: У Мбаппе есть устная договоренность с Пересом о переходе в «Реал»

Килиан Мбаппе Фото: globallookpress.com
По информации AS, у Мбаппе есть устная договоренность о переходе в «Реал» с президентом мадридского клуба Флорентино Пересом.
Действующее соглашение Мбаппе с «ПСЖ» рассчитано до конца текущего сезона.
Ранее в «ПСЖ» сообщили, что все еще рассчитывают договориться с Мбаппе о продлении контракта.
Сообщалось, что «ПСЖ» готов платить Мбаппе 50 миллионов евро за сезон. Кроме того, владельцы парижского клуба предлагают ему бонус в размере 100 миллионов евро за лояльность.