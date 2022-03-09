В 23:00 09.03.2022 начнётся онлайн-трансляция матчав 1/8 финала Лиги чемпионов.

Последний матч между собой: «Спортинг» — «Манчестер Сити» 0:5 (полная статистика встреч). Это значит, что в этот раз команды могут порадовать болельщиков яркой игрой.

Для тех, кто делает ставки:

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Манчестер Сити» — «Спортинг» с предлагаемым коэффициентом для ставки 2.40 .

. Календарь и таблица Лиги чемпионов У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 4:1.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 4:1 (победит «Манчестер Сити»).

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