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    «Спортинг» сможет забить в этом матче

    «Манчестер Сити» — «Спортинг». Прогноз, ставка (к. 2.40) на футбол, Лига Чемпионов, 9 марта 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Манчестер Сити» — «Спортинг»
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    Александр Зинченко
    «Манчестер Сити» на своём поле сыграет против «Спортинга» во втором матче 1/8 Лиги Чемпионов. Поединок состоится 9 марта, начало — 23:00 (мск). «Манчестер Сити» — «Спортинг»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Лига чемпионов. 1/8 финала 09 Марта 2022 года
    Манчестер Сити
  • Манчестер
    •  Манчестер Сити 23:00 Спортинг Спортинг
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    «Манчестер Сити»

    «Горожане» являются лидерами турнирной таблицы Премьер-лиги Англии занимая первое место и набрав 66 очков. Ближайший соперник за чемпионство «Ливерпуль» отстаёт всего на 3 очка.

    В АПЛ «небесные» последние два тура не радуют своей игрой. Первым разочарованием был матч с «Тоттенхэмом» в котором «Манчестер Сити» потерпел поражение пропустив на последней минуте дополнительного времени и закончив поединок со счётом 2:3.

    Коэффициенты матча Манчестер Сити — Спортинг

  • 1
  • 1.14
  • X
  • 8.00
  • 2
  • 19.00
  • Ставка
    •

    А в следующем поединке с «Эвертоном» команда Гвардиолы смогла одержать минимальную победу, но матч был неубедительным где «Сити» приходилось часто обороняться.

    Все прогнозы на Лигу чемпионов

    Первый матч ЛЧ со «Спортингом» на выезде «горожане» провели на высшем уровне, обыграв «лиссабонцев» со счётом 0:5. И самое главное, что исход этой встречи решился уже в первом тайме, когда «Сити» забил 4 мяча почти подряд.

    «Спортинг»

    «Львы» в данный момент не являются лидерами турнирной таблицы чемпионата Португалии. Команда расположилась на 2-м месте набрав 61 очко и отставание от лидера «Порту» составляет 3 балла, но у «драконов» есть ещё одна игра в запасе.

    «Спортинг» в национальном чемпионате показывает нестабильные результаты. В прошлом туре «зелено-белые» смогли обыграть «Арока» на своём поле со счётом 2:0, а за тур до этого «львы» потеряли очки сыграв вничью с «Маритиму» (1:1).

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    • Так же недавно было две встречи с главным соперником за чемпионство «Порту». В чемпионате Португалии команды разошлись ничьей со счётом 2:2, а вот в кубковом поединке «Спортинг» проиграл — 1:2.

    В Лиге Чемпионов свой первый матч против «Ман Сити» «львы» играли на домашнем стадионе, но это им совсем не помогло. Команда сломалась после первого тайма и как итог не смогла даже 1 раз ударить в створ ворот своего соперника.

    Прогноз и ставка

    На победу «Манчестер Сити» в этом матче можно поставить за 1.17, ничью букмекеры предлагают взять за 8.50, а победу «Спортинга» — за 19.00.

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    Прогноз — чуда в этой паре не произойдет и уже очевидно, что «Сити» пройдёт дальше, поэтому «небесные» выйдут очень расслабленными на этот матч, но хоть одним забитым мячем команда отличится.

    И «Спортинг» все-таки скажет хоть одно слово и не покинет Лигу чемпионов без забитого в плей-офф гола.

    Ставка — Обе команды забьют за 2.40.

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    «Манчестер Сити» — «Спортинг»: прогноз, ставка (2.40), статистика, коэффициенты матча 09.03.2022. Прогнозы на футбол. «Спортинг» сможет забить в этом матче
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