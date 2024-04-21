«Монца» — «Аталанта»: счет матча 1:2, обзор голов

на чужом поле одолела(2:1) в матче 33-го тура итальянской Серии А.

Первый гол гости забили на 44-й минуте. Полузащитник «Аталанты» Шарль Де Кетеларе оказался в нужное время в нужном месте и вогнал мяч под перекладину ворот.

На 72-й минуте встречи «Аталанта» удвоила свое преимущество благодаря голу нападающего Эля Билала Туре. Форвард отреагировал на прострел и забил гол.

На 89-й минуте «Монца» сократила отставание до минимума. Отличился полузащитник команды Даниэль Мальдини.

Стоит отметить, что российский полузащитник «Аталанты» Алексей Миранчук остался на скамейке запасных, так и не появившись на поле.

Футбол. Италия. Серия А Монца — Аталанта 1:2 Голы: 0:1 Шарль Де Кетеларе (44'), 0:2 Эль Билал Туре (72'), 1:2 Дэниел Мальдини (89') Монца: Микеле Ди Грегорио, Самуэле Биринделли, Армандо Иццо (Лука Кальдирола, 78'), Роб Холдинг, Гиоргос Кирьякопулос (Дэниел Мальдини, 65'), Варрен Бондо, Роберто Гальярдини (Danilo D`Ambrosio, 79'), Андреа Кольпани (Валентин Карбони, 54'), Маттео Пессина, Милан Дюрич (Лоренцо Коломбо, 79'), Алессио Дзербин Аталанта: Эдерсон (Мартен де Рон, 68'), Марко Карнесекки, Митчел Баккер (Маттео Руджери, 46'), Эмиль Хольм (Ханс Хатебур, 28'), Зеад Колашинац, Исак Хин, Рафаэл Толой (Берат Джимсити, 68'), Шарль Де Кетеларе (Теун Коопмейнерс, 64'), Марио Пашалич, Эль Билал Туре, Адемола Лукман Предупреждения: Самуэле Биринделли (3'), Армандо Иццо (66'), Берат Джимсити (83'), Исак Хин (90 + 3'), Варрен Бондо (90 + 4')

После этого матча «Аталанта» занимает 6-е место в таблице Серии А с 54 очками в активе. «Монца» — на 11-й позиции (43 балла).