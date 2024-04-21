ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Радость футболистов «Спартака»Ошибка Песьякова, отличная игра Медины, работа Слишковича. «Спартак» на выезде разнес «Ростов»
  • 00:04
    • «Реал» вырвал победу у «Барселоны» на 90+1-й минуте благодаря голу Беллингема
  • 23:52
    • Дубль Рамуша помог ПСЖ разгромить «Лион» в матче Лиги 1
  • 22:32
    • «Спартак» разгромил «Ростов» в матче РПЛ
  • 21:27
    • «Атлетико» уступил «Алавесу»
  • 20:42
    • «Байер» на 90+8-й минуте ушел от поражения в матче с «Боруссией»
    Все новости спорта

    «Аталанта» без Миранчука обыграла «Монцу»

    «Монца» — «Аталанта»: счет матча 1:2, обзор голов

    Футбол Календарь Серии А Прогнозы на Серию А Серия A Футбол Италии Аталанта Монца
    «Аталанта» на чужом поле одолела «Монцу» (2:1) в матче 33-го тура итальянской Серии А.

    «Аталанта»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    «Аталанта»

    Первый гол гости забили на 44-й минуте. Полузащитник «Аталанты» Шарль Де Кетеларе оказался в нужное время в нужном месте и вогнал мяч под перекладину ворот.

    На 72-й минуте встречи «Аталанта» удвоила свое преимущество благодаря голу нападающего Эля Билала Туре. Форвард отреагировал на прострел и забил гол.

    На 89-й минуте «Монца» сократила отставание до минимума. Отличился полузащитник команды Даниэль Мальдини.

    Стоит отметить, что российский полузащитник «Аталанты» Алексей Миранчук остался на скамейке запасных, так и не появившись на поле.

    Футбол. Италия. Серия А
    Монца — Аталанта 1:2
    Голы: 0:1 Шарль Де Кетеларе (44'), 0:2 Эль Билал Туре (72'), 1:2 Дэниел Мальдини (89') Монца: Микеле Ди Грегорио, Самуэле Биринделли, Армандо Иццо (Лука Кальдирола, 78'), Роб Холдинг, Гиоргос Кирьякопулос (Дэниел Мальдини, 65'), Варрен Бондо, Роберто Гальярдини (Danilo D`Ambrosio, 79'), Андреа Кольпани (Валентин Карбони, 54'), Маттео Пессина, Милан Дюрич (Лоренцо Коломбо, 79'), Алессио Дзербин Аталанта: Эдерсон (Мартен де Рон, 68'), Марко Карнесекки, Митчел Баккер (Маттео Руджери, 46'), Эмиль Хольм (Ханс Хатебур, 28'), Зеад Колашинац, Исак Хин, Рафаэл Толой (Берат Джимсити, 68'), Шарль Де Кетеларе (Теун Коопмейнерс, 64'), Марио Пашалич, Эль Билал Туре, Адемола Лукман Предупреждения: Самуэле Биринделли (3'), Армандо Иццо (66'), Берат Джимсити (83'), Исак Хин (90 + 3'), Варрен Бондо (90 + 4')

    После этого матча «Аталанта» занимает 6-е место в таблице Серии А с 54 очками в активе. «Монца» — на 11-й позиции (43 балла).

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Локомотиву» удастся сократить разрыв на домашнем льду?
  • «Локомотив» — «Металлург» Мг. Прогноз и ставки
  • 1.95
    •
  • Миланское дерби останется за «Интером»
  • «Милан» — «Интер». Прогноз и ставки
  • 2.00
    •
  • «Болонья» может снова удивить
  • «Рома» — «Болонья». Прогноз и ставки
  • 2.30
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $9500 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    5.03
  • Экспресс дня 22 апреля
  • Сегодня в 22:00
    •  1.95
  • Прогноз на матч Локомотив — Металлург Мг
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Милан — Интер
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  2.30
  • Прогноз на матч Рома — Болонья
  • Футбол
  • Сегодня в 19:30
    •  1.99
  • Прогноз на матч Севилья — Мальорка
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.19
  • Прогноз на матч Фаренсе — Бенфика
  • Футбол
  • Сегодня в 22:15
    •  1.87
  • Прогноз на матч Мидлсбро — Лидс
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.42
  • Прогноз на матч Бостон — Торонто
  • Хоккей
  • Завтра в 02:00
    •  2.67
  • Прогноз на матч Нью-Йорк — Филадельфия
  • Баскетбол
  • Завтра в 02:30
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЕвро-2024
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои Прочие Игры