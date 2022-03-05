В 12:00 05.03.2022 начнётся онлайн-трансляция матчав чемпионате Казахстана по футболу.

Последний матч между собой: «Астана» — «Шахтер Караганда» 4:3 (полная статистика встреч). Это значит, что в этот раз команды могут порадовать болельщиков яркой игрой.

Для тех, кто делает ставки:

Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Астана» — «Шахтер Караганда». Коэффициент ставки — 2.00.

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