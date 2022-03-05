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    Малиновский: Тимощук больше не легенда украинского футбола — 100%

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    Полузащитник итальянской «Аталанты» Руслан Малиновский поделился мнением о тренере «Зенита» Анатолии Тимощуке.

    Анатолий Тимощук
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    Анатолий Тимощук

    «То, что ребята покинули российские клубы, — это правильно. По поводу Тимощука — это странно. Я не могу объяснить его позицию. Моё мнение: то, что молчит, — это неправильно. Не знаю, как он будет с этим жить. Но то, что он больше не легенда украинского футбола, — это 100%», — сказал Малиновский в эфире программы «Денисов Time» на YouTube-канале «Канал Футбол 1/2/3».

    Напомним, 24 февраля президент Украины Владимир Зеленский объявил о введении военного положения в стране. Это было сделано на фоне недавнего признания ДНР и ЛНР российским лидером Владимиром Путиным и начала специальной военной операции РФ на территории Украины.

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