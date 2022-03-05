Малиновский: Тимощук больше не легенда украинского футбола — 100%

Полузащитник итальянской «Аталанты»поделился мнением о тренере «Зенита»

«То, что ребята покинули российские клубы, — это правильно. По поводу Тимощука — это странно. Я не могу объяснить его позицию. Моё мнение: то, что молчит, — это неправильно. Не знаю, как он будет с этим жить. Но то, что он больше не легенда украинского футбола, — это 100%», — сказал Малиновский в эфире программы «Денисов Time» на YouTube-канале «Канал Футбол 1/2/3».

Напомним, 24 февраля президент Украины Владимир Зеленский объявил о введении военного положения в стране. Это было сделано на фоне недавнего признания ДНР и ЛНР российским лидером Владимиром Путиным и начала специальной военной операции РФ на территории Украины.