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    СМИ: «Реал» и еще 11 клубов могут объявить о второй попытке создания Суперлиги

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    Двенадцать европейских клубов уже сегодня могут объявить о повторной попытке создания Суперлиги, сообщает Vozpópuli.

    Президент мадридского «Реала» Флорентино Перес
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    Президент мадридского «Реала» Флорентино Перес

    Организаторы решили сделать Суперлигу полностью открытым турниром без гарантированного количества мест.

    Напомним, Суперлига с участием 12 команд была запущена 19 апреля. Через два дня проект был заморожен, поскольку 9 команд-участниц вышли из состава из-за протестов болельщиков.

    Состав нового европейского турнира покинули «Манчестер Юнайтед», «Манчестер Сити», «Тоттенхэм», «Ливерпуль», «Челси» и «Арсенал», «Атлетико», «Милан» и «Интер».

    УЕФА пошел на примирение с этими командами, хотя и наложил на них финансовое наказание.

    Активную поддержку Суперлиге до последнего выражали «Реал», «Барселона» и «Ювентус».

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    • Проект Европейской Суперлиги подразумевал под собой создание одной лиги, в которой будут участвовать 20 европейских клубов. Изначально участие в Суперлиге подтвердили такие топ-клубы, как «Милан», «Арсенал», мадридский «Атлетико», «Челси», «Барселона», миланский «Интер», туринский «Ювентус», «Ливерпуль», «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед», мадридский «Реал» и «Тоттенхэм».

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