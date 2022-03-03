СМИ: «Реал» и еще 11 клубов могут объявить о второй попытке создания Суперлиги

Двенадцать европейских клубов уже сегодня могут объявить о повторной попытке создания Суперлиги, сообщает Vozpópuli.

Организаторы решили сделать Суперлигу полностью открытым турниром без гарантированного количества мест.

Напомним, Суперлига с участием 12 команд была запущена 19 апреля. Через два дня проект был заморожен, поскольку 9 команд-участниц вышли из состава из-за протестов болельщиков.

Состав нового европейского турнира покинули «Манчестер Юнайтед», «Манчестер Сити», «Тоттенхэм», «Ливерпуль», «Челси» и «Арсенал», «Атлетико», «Милан» и «Интер».

УЕФА пошел на примирение с этими командами, хотя и наложил на них финансовое наказание.

Активную поддержку Суперлиге до последнего выражали «Реал», «Барселона» и «Ювентус».

Проект Европейской Суперлиги подразумевал под собой создание одной лиги, в которой будут участвовать 20 европейских клубов. Изначально участие в Суперлиге подтвердили такие топ-клубы, как «Милан», «Арсенал», мадридский «Атлетико», «Челси», «Барселона», миланский «Интер», туринский «Ювентус», «Ливерпуль», «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед», мадридский «Реал» и «Тоттенхэм».