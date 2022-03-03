«Локомотив» — «Енисей»: счет матча 0:4, обзор голов

Счет в матче был открыт на 25-й минуте. После навеса с углового защитник гостей Валерий Кичин «зажёг» «свечу», сам побежал за этим мячом и превосходным ударом в падении через себя с левой ноги по дуге отправил мяч в дальнюю девятку.
На 36-й минуте «Локомотив» остался в меньшинстве и получил пенальти в свои ворота — Наир Тикнизян сфолил в штрафной и увидел перед собой вторую желтую карточку.
Александр Ломакин пробил низом под левую штангу с «точки», а Худяков прыгает в другую сторону.
Счет стал крупным на 77-й минуте. Ломакин слева покатил мяч на Зотова, который прострелил к линии вратарской, где Окладников развернулся и в окружении двух защитников послал мяч в ближний угол.
А в компенсированное время в ворота хозяев был назначен еще один пенальти за игру рукой в штрафной. Угадал Худяков направление удара Комкова с 11-метровой отметки и в падении отбил мяч перед собой, но игрок «Енисея» сыграл на добивании.
«Енисей», занимающий 9-е место в таблице ФНЛ, вышел в 1/4 финала турнира, в «Локомотив», выигравший Кубок России в прошлом сезоне, вылетел.