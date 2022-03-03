«Локомотив» — «Енисей»: счет матча 0:4, обзор голов

Московскийпотерпел домашнее поражение от красноярского(0:4) в матче 1/8 финала Кубка России.

Счет в матче был открыт на 25-й минуте. После навеса с углового защитник гостей Валерий Кичин «зажёг» «свечу», сам побежал за этим мячом и превосходным ударом в падении через себя с левой ноги по дуге отправил мяч в дальнюю девятку.

На 36-й минуте «Локомотив» остался в меньшинстве и получил пенальти в свои ворота — Наир Тикнизян сфолил в штрафной и увидел перед собой вторую желтую карточку.

Александр Ломакин пробил низом под левую штангу с «точки», а Худяков прыгает в другую сторону.

Счет стал крупным на 77-й минуте. Ломакин слева покатил мяч на Зотова, который прострелил к линии вратарской, где Окладников развернулся и в окружении двух защитников послал мяч в ближний угол.

А в компенсированное время в ворота хозяев был назначен еще один пенальти за игру рукой в штрафной. Угадал Худяков направление удара Комкова с 11-метровой отметки и в падении отбил мяч перед собой, но игрок «Енисея» сыграл на добивании.

Кубок России. 1/8 финала «Локомотив» — «Енисей» 0:4 (0:2, 0:2) Голы: Кичин, 25 (0:1). Ломакин, 38 — с пенальти (0:2). Окладников, 77 (0:3). Комков, 90+2 (0:4)Нереализованный пенальти: Жемалетдинов, 64. Комков, 90«Локомотив»: Худяков, Мампаси, Ненахов, Марадишвили (Петров, 74), Баринов, Бека Бека (Бабкин, 46), Жемалетдинов (Зинович, 81), Тикнизян, Черный (Керк, 46), Кухта (Рыбчинский, 81), Изидор«Енисей»: Опарин, Кичин, Масловский, Феррейра, Зотов (Самойлов, 84), Ломакин (Глушков, 80), Иванов (Раздорских, 46), Бевеев, Ланин, Канаплин (Еременко, 46, Комков, 59), ОкладниковПредупреждения: Тикнизян, 27’. Баринов, 37’. Ненахов, 44’. Бабкин, 75’Удаления: Тикнизян, 36’ (вторая ж.к)

«Енисей», занимающий 9-е место в таблице ФНЛ, вышел в 1/4 финала турнира, в «Локомотив», выигравший Кубок России в прошлом сезоне, вылетел.