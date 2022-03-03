ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Шамар НиколсонДень Шамара. «Спартак» отыгрался на «Кубани» за поражение в дерби
  • 07:46
    • Шесть российских тяжелоатлетов обвиняются в нарушении антидопинговых правил
  • 01:08
    • Дубль Минамино принес «Ливерпулю» победу над «Норвичем» в Кубке Англии
  • 00:57
    • «Ювентус» вырвал победу у «Фиорентины» в первом полуфинале Кубка Италии
  • 21:56
    • «Спартак» разгромил «Кубань» в Кубке России, у Джикии — автогол
  • 21:35
    • Абрамович объявил о готовности продать «Челси»
    Все новости спорта

    Клеман: Сейчас у «Монако» сложный отрезок

    Футбол Футбол Франции Кубок Франции Нант Монако
    Главный тренер «Монако» Филипп Клеман прокомментировал поражение от «Нанта» (2:2, 2:4 по пен.) в 1/2 финала Кубка Франции.

    Филипп Клеман
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Филипп Клеман

    «Я расстроен, это нормально, потому что исход мог быть иным. Обе команды показали хорошую игру. Мы смогли дважды отличиться здесь, что далеко не просто.

    Сейчас у команды сложный отрезок: невезение и два автогола в последних двух матчах. Я по-настоящему расстроен, потому что мои игроки показали много интересного на поле, нам удалось создать внушительное количество опасных моментов, но в конечном счете удача была не на нашей стороне, в том числе в серии пенальти.

    Нам предстоит провести еще много матчей, и мы все еще выступаем на два фронта, это редкость. Так что мы сохраняем боевой настрой и хотим сделать все возможное, чтобы вернуть удачу на свою сторону уже в воскресной встрече с "Марселем", — цитирует Клемана официальный сайт монегасков.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • ЦСКА затащит еще один домашний матч?
  • ЦСКА — «Локомотив». Прогноз и ставки
  • 2.33
    •
  • Сколько голов «Барыс» положит в сетку «Металлурга» Мг?
  • «Металлург» Мг — «Барыс». Прогноз и ставки
  • 1.95
    •
  • «Ириски» закончат сказку «Бохэм Вуд»
  • «Эвертон» — «Бохэм Вуд». Прогноз и ставки
  • 2.14
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус до €100 для новых клиентов ИгратьБонус до €122 новым игрокам ИгратьКрутой бонус до $1000 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты Играть$30 бонусом от легендарного букмекера
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.52
  • Экспресс дня 3 марта
  • Сегодня в 19:30
    •  2.33
  • Прогноз на матч ЦСКА — Локомотив
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  1.95
  • Прогноз на матч Металлург Мг — Барыс
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:00
    •  2.14
  • Прогноз на матч Эвертон — Бохэм Вуд
  • Футбол
  • Сегодня в 23:15
    •  2.12
  • Прогноз на матч Балтика — Чайка
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  2.05
  • Прогноз на матч Лорьян — Лион
  • Футбол
  • Завтра в 23:00
    •  1.93
  • Прогноз на матч Алавес — Севилья
  • Футбол
  • Завтра в 23:00
    •  2.30
  • Прогноз на матч Вашингтон — Каролина
  • Хоккей
  • Завтра в 03:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Шеффилд Юнайтед — Ноттингем Форест
  • Футбол
  • Завтра в 22:45
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 1000 ₽В мобильном приложении Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛФНЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЧМ-2022
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры