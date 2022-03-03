Клеман: Сейчас у «Монако» сложный отрезок

Главный тренер «Монако»прокомментировал поражение от «Нанта» (2:2, 2:4 по пен.) в 1/2 финала Кубка Франции.

«Я расстроен, это нормально, потому что исход мог быть иным. Обе команды показали хорошую игру. Мы смогли дважды отличиться здесь, что далеко не просто.

Сейчас у команды сложный отрезок: невезение и два автогола в последних двух матчах. Я по-настоящему расстроен, потому что мои игроки показали много интересного на поле, нам удалось создать внушительное количество опасных моментов, но в конечном счете удача была не на нашей стороне, в том числе в серии пенальти.

Нам предстоит провести еще много матчей, и мы все еще выступаем на два фронта, это редкость. Так что мы сохраняем боевой настрой и хотим сделать все возможное, чтобы вернуть удачу на свою сторону уже в воскресной встрече с "Марселем", — цитирует Клемана официальный сайт монегасков.