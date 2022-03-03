начнут матч в 20:00 в финальной стадии Кубка России по футболу, 03.03.2022.

Последний матч между собой: «Чайка» — «Балтика» 0:1 (полная статистика встреч). Это значит, что в этот раз команды могут порадовать болельщиков яркой игрой.

Прогнозы на игру для любителей ставок:

Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Балтика» — «Чайка». Коэффициент ставки — 2.12 .

. У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:1. «Искусственный интеллект», анализирующий линии букмекеров, считает, что будет ничья — 1:1.

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