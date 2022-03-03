«Балтика»
«Балтика» борется за выход. Сейчас калининградцы занимают 7 место в турнирной таблице ФНЛ.
Команда славится надежной обороной. В 25 матчах «балтийцы» в свои ворота пропустили всего 20 раз.
Коэффициенты матча Балтика — Чайка
Да и в матче с представителем ФНЛ-2, пусть и ярким, «Балтика» наверняка сыграет с позиции силы. Тем паче, для этого есть надлежащие ресурсы.
Вообще, «Балтика» традиционно неудачно играет с «Чайкой». Из четырех очных поединков три завершились поражениями при одной виктории.
«Чайка»
Сергей Ташуев создал боеспособный коллектив. Причем «Чайка» явно подстроена под максимальные, на своем уровне, задачи.
Вот и в Кубке России команда вполне способна себя проявить. К тому же, за песчанокопцев говорит удачная статистика очных встреч с «Балтикой».
Команда только возобновляет сезон. Причем в своей зоне второй лиги «Чайка» занимает 2 место, уступая ростовскому СКА.
«Чайка» явно настроена сыграть на привычных козырях. Команда Ташуева неплохо действует вторым номером.
Прогноз и ставка
Букмекеры предлагают поставить на «Балтику» за 1.57, на ничью за 3.80, а на «Чайку» — за 6.65.
«Балтика»
«Чайка» при Ташуеве смотрится весьма неплохо.
Хозяева выглядят монолитнее, к тому же имеют надежные тылы. Наши прогноз и ставка — Победа «Балтики» в 1 тайме с коэффициентом 2.12.