«Балтика» сыграет на своем поле с «Чайкой» в рамках 1/8 финала Кубка России. Матч пройдет 3 марта, начало — в 20:00 мск. «Балтика» — «Чайка»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Балтика»

«Балтика» борется за выход. Сейчас калининградцы занимают 7 место в турнирной таблице ФНЛ.

Команда славится надежной обороной. В 25 матчах «балтийцы» в свои ворота пропустили всего 20 раз.

Коэффициенты матча Балтика — Чайка 1 1.55 X 3.80 2 6.90 Ставка

Да и в матче с представителем ФНЛ-2, пусть и ярким, «Балтика» наверняка сыграет с позиции силы. Тем паче, для этого есть надлежащие ресурсы.

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Вообще, «Балтика» традиционно неудачно играет с «Чайкой». Из четырех очных поединков три завершились поражениями при одной виктории.

«Чайка»

Сергей Ташуев создал боеспособный коллектив. Причем «Чайка» явно подстроена под максимальные, на своем уровне, задачи.

Вот и в Кубке России команда вполне способна себя проявить. К тому же, за песчанокопцев говорит удачная статистика очных встреч с «Балтикой».

Команда только возобновляет сезон. Причем в своей зоне второй лиги «Чайка» занимает 2 место, уступая ростовскому СКА.

«Чайка» явно настроена сыграть на привычных козырях. Команда Ташуева неплохо действует вторым номером.

Прогноз и ставка

Букмекеры предлагают поставить на «Балтику» за 1.57, на ничью за 3.80, а на «Чайку» — за 6.65.

«Балтика» наверняка постарается поправить баланс очных встреч с песчанокопцами .

«Чайка» при Ташуеве смотрится весьма неплохо.

Хозяева выглядят монолитнее, к тому же имеют надежные тылы. Наши прогноз и ставка — Победа «Балтики» в 1 тайме с коэффициентом 2.12.