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    «Балтика» быстро разделается с «Чайкой»

    «Балтика» — «Чайка». Прогноз, ставка (к. 2.12) на футбол, Кубок России, 3 марта 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Балтика» — «Чайка»
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    Младен Кашчелан
    «Балтика» сыграет на своем поле с «Чайкой» в рамках 1/8 финала Кубка России. Матч пройдет 3 марта, начало — в 20:00 мск. «Балтика» — «Чайка»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Россия. Кубок. Плей-офф 03 Марта 2022 года
    Балтика
  • Калининград
    •  Балтика 20:00 Чайка Чайка
  • Песчанокопское
    •

    «Балтика»

    «Балтика» борется за выход. Сейчас калининградцы занимают 7 место в турнирной таблице ФНЛ.

    Команда славится надежной обороной. В 25 матчах «балтийцы» в свои ворота пропустили всего 20 раз.

    Коэффициенты матча Балтика — Чайка

  • 1
  • 1.55
  • X
  • 3.80
  • 2
  • 6.90
  • Ставка
    •

    Да и в матче с представителем ФНЛ-2, пусть и ярким, «Балтика» наверняка сыграет с позиции силы. Тем паче, для этого есть надлежащие ресурсы.

    Все прогнозы на футбол

    Вообще, «Балтика» традиционно неудачно играет с «Чайкой». Из четырех очных поединков три завершились поражениями при одной виктории.

    «Чайка»

    Сергей Ташуев создал боеспособный коллектив. Причем «Чайка» явно подстроена под максимальные, на своем уровне, задачи.

    Вот и в Кубке России команда вполне способна себя проявить. К тому же, за песчанокопцев говорит удачная статистика очных встреч с «Балтикой».

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    • Команда только возобновляет сезон. Причем в своей зоне второй лиги «Чайка» занимает 2 место, уступая ростовскому СКА.

    «Чайка» явно настроена сыграть на привычных козырях. Команда Ташуева неплохо действует вторым номером.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры предлагают поставить на «Балтику» за 1.57, на ничью за 3.80, а на «Чайку» — за 6.65.

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    «Балтика» наверняка постарается поправить баланс очных встреч с песчанокопцами.

    «Чайка» при Ташуеве смотрится весьма неплохо.

    Хозяева выглядят монолитнее, к тому же имеют надежные тылы. Наши прогноз и ставка — Победа «Балтики» в 1 тайме с коэффициентом 2.12.

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    «Балтика» — «Чайка»: прогноз, ставка (2.12), статистика, коэффициенты матча 03.03.2022. Прогнозы на футбол. «Балтика» быстро разделается с «Чайкой»
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