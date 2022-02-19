ЦСКА вёл переговоры по переходу игрока лондонского «Арсенала», но сделка сорвалась

ЦСКА вёл переговоры по переходу полузащитника «Арсенала». Об этом сообщает «Спорт-экспресс»

По информации источника, стороны договорились о трансфере, но сделка сорвалась.

Ранее сообщалось, что «Галатасарай» пытался подписать египтянина ещё в сентябре, но тогда к соглашению сторонам прийти не удалось. Утверждается, что переговоры находятся в стадии подписания, а сделка будет закрыта уже зимой. Также источник сообщает, что в подписании полузащитника «канониров» сильно заинтересован именно главный тренер команды Фатих Терим.

Эльнени провёл в текущем сезоне за «Арсенал» 2 матча, в которых результативными действиями не отметился. Контракт игрока с клубом истекает летом 2022 года.