Хуммельс: «Боруссия» очень много играет в бессмысленный футбол

Защитник дортмундской «Боруссии»прокомментировал поражения от «Рейнджерс» (2:4) в первом матче 1/16 финала Лиги Европы .

«Если вы посмотрите на игру с "Байером", то увидите, что мы пропустили четыре гола после того, как потеряли мяч. Аналогичная ситуация произошла сегодня с первым, вторым и четвертым голами. Думаю, мы знаем, в чем наша проблема. Тренер говорит об этом достаточно часто.

Мы играем очень много в бессмысленный футбол, много нелогичного делаем и даем соперникам преимущество. Наш футбол тоже слишком сложен. Если мы будем так играть, то будем иногда выигрывать, иногда проигрывать, но в общем успеха не добьемся», — цитирует Хуммельса пресс-служба УЕФА.

Ответный матч состоится 24 февраля в Глазго.