«Динамо» сыграло вничью с «Вендсюсселем»

«Динамо» Фото: «Динамо»
На 16-й минуте счёт открыл хавбек «Венсюсселя» Панайотис Арменакас. Следом Константин Тюкавин за 11 минут оформил дубль, забив оба мяча головой.
Во втором тайме равновесие восстановил Зандер Хилтофт.
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«Динамо» — «Веннсюссель» — 2:2 (2:1)
Голы: Арменакас, 16 (0:1). Тюкавин, 19 (1:1). Тюкавин, 30 (2:1). Хюльтофт, 59 (2:2)«Динамо»: Шунин (Лещук, 46), Ордец (Плиев, 46), Евгеньев (Скопинцев, 46), Сазонов (Бальбуэна, 46), Кутицкий (Паршивлюк, 62), Осокин (Мазурин, 62), Грулев (Моро, 46), Шиманьски (Лесовой, 46), Сулаквелидзе (Захарян, 62), Нжи (Жуковский, 62), Тюкавин (Гладышев, 46)
В следующей игре на сборе в Турции «Динамо» сыграет с эстонской «Левадией».