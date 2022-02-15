Пекин-2022ФутболХоккейТеннисБоксИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Люк де Йонг принес «Барселоне» победу«Барселона» прогрессирует при Хави, но не в атаке
  • 17:34
    • Валиева захватила лидерство после КП на Олимпиаде-2022, Трусова — вне топ-3
  • 18:50
    • Определились все пары 1/4 финала олимпийского хоккейного турнира в Пекине
  • 18:37
    • Канада разгромила Китай и вышла в 1/4 финала олимпийского хоккейного турнира
  • 17:42
    • Немецкие бобслеисты заняли весь пьедестал в соревновании двоек на Олимпийских играх — 2022
  • 17:22
    • Лауридсен о матче с Россией: Четвертьфинал — подходящее время, чтобы отомстить
    Все новости спорта

    «Динамо» сыграло вничью с «Вендсюсселем»

    Футбол Календарь РПЛ Прогнозы на РПЛ Товарищеские матчи Динамо РПЛ Футбол России
    Московское «Динамо» сыграло вничью с датским «Вендсюсселем» (2:2) в товарищеском матче в рамках тренировочного сбора в турецком Белеке.

    «Динамо»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    «Динамо»

    На 16-й минуте счёт открыл хавбек «Венсюсселя» Панайотис Арменакас. Следом Константин Тюкавин за 11 минут оформил дубль, забив оба мяча головой.

    Во втором тайме равновесие восстановил Зандер Хилтофт.

    Товарищеские матчи. Клубы
    «Динамо» — «Веннсюссель» — 2:2 (2:1)
    Голы: Арменакас, 16 (0:1). Тюкавин, 19 (1:1). Тюкавин, 30 (2:1). Хюльтофт, 59 (2:2)«Динамо»: Шунин (Лещук, 46), Ордец (Плиев, 46), Евгеньев (Скопинцев, 46), Сазонов (Бальбуэна, 46), Кутицкий (Паршивлюк, 62), Осокин (Мазурин, 62), Грулев (Моро, 46), Шиманьски (Лесовой, 46), Сулаквелидзе (Захарян, 62), Нжи (Жуковский, 62), Тюкавин (Гладышев, 46)

    В следующей игре на сборе в Турции «Динамо» сыграет с эстонской «Левадией».

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «ПСЖ» обыграет «Реал» с крупным счетом?
  • ПСЖ — «Реал». Прогноз и ставки
  • 2.06
    •
  • Где «Ман Сити», там голы
  • «Спортинг» — «Манчестер Сити». Прогноз и ставки
  • 1.96
    •
  • ПСЖ с «Реалом» начнут матч результативно
  • ПСЖ — «Реал» Мадрид. Прогноз и ставки
  • 5.70
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус до €100 для новых клиентов ИгратьБонус до €122 новым игрокам ИгратьКрутой бонус до $1000 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты Играть$30 бонусом от легендарного букмекера
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    2.81
  • Экспресс дня 15 февраля
  • Сегодня в 23:00
    •  2.06
  • Прогноз на матч ПСЖ — Реал
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.96
  • Прогноз на матч Спортинг — Манчестер Сити
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  5.70
  • Прогноз на матч ПСЖ — Реал Мадрид
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.80
  • Прогноз на матч Манчестер Юнайтед — Брайтон
  • Футбол
  • Сегодня в 23:15
    •  2.11
  • Прогноз на матч Интер — Ливерпуль
  • Футбол
  • Завтра в 23:00
    •
  • Прогноз на матч Россия — Дания
  • Хоккей
  • Завтра в 09:00
    •  2.60
  • Прогноз на матч Зальцбург — Бавария
  • Футбол
  • Завтра в 23:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Атлетико — Леванте
  • Футбол
  • Завтра в 21:00
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 1000 ₽В мобильном приложении Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛФНЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЧМ-2022
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры