Мане оплатил лечение ребенка

Форвард «Ливерпуля» и сборной Сенегалапомог ребенку, получившему тяжелые травмы при ДТП.

Госпитализированный в больницу камерунского города Бафуссама после сотрясения мозга во время матча против Кабо-Верде (2:0) на Кубке Африки, Мане узнал тяжелое положение мальчика, который также был доставлен в эту больницу после того, как его сбил мотоцикл.

«В Бафусаме Мане сделал щедрый жест на благо одной семьи. Мотоцикл сбил ребенка, у него были переломы и травмы по всему телу. Он был близок к смерти, и его родители не могли позволить себе оплатить лечение.

Садьо встретил эту семью, убитую горем, и спросил, в чем дело. Ему объяснили ситуацию, и он дал семье 400 тысяч западноафриканских франков КФА (чуть меньше 700 долларов), что облегчило ношу семьи», — сказал гость камерунского телеканала EquinoxeTV.

Напомним, Сенегал стал чемпионом завершившегося Кубка Африки, а Мане признан лучшим футболистом турнира.