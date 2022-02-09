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    Мане оплатил лечение ребенка

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    Форвард «Ливерпуля» и сборной Сенегала Садио Мане помог ребенку, получившему тяжелые травмы при ДТП.

    Садио Мане
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    Садио Мане

    Госпитализированный в больницу камерунского города Бафуссама после сотрясения мозга во время матча против Кабо-Верде (2:0) на Кубке Африки, Мане узнал тяжелое положение мальчика, который также был доставлен в эту больницу после того, как его сбил мотоцикл.

    «В Бафусаме Мане сделал щедрый жест на благо одной семьи. Мотоцикл сбил ребенка, у него были переломы и травмы по всему телу. Он был близок к смерти, и его родители не могли позволить себе оплатить лечение.

    Садьо встретил эту семью, убитую горем, и спросил, в чем дело. Ему объяснили ситуацию, и он дал семье 400 тысяч западноафриканских франков КФА (чуть меньше 700 долларов), что облегчило ношу семьи», — сказал гость камерунского телеканала EquinoxeTV.

    Напомним, Сенегал стал чемпионом завершившегося Кубка Африки, а Мане признан лучшим футболистом турнира.

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