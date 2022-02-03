Пекин-2022ФутболХоккейТеннисБоксИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Камила ВалиеваВ Пекин за золотом. В каких видах спорта Россия завоюет медали на Олимпиаде?
  • 00:05
    • Сборная Сенегала обыграла Буркина-Фасо и вышла в финал Кубка Африки
  • 22:23
    • Тульский «Арсенал» объявил о подписании контракта с Деспотовичем
  • 21:58
    • Овечкин заболел коронавирусом и пропустит Матч звезд НХЛ
    Все новости спорта

    В МОК раскритиковали ФИФА за идею проведения ЧМ по футболу каждые два года

    Футбол ФИФА
    Члены Международного олимпийского комитета (МОК) высказались о предложении президента ФИФА Джанни Инфантино проводить чемпионат мира по футболу каждые два года.

    Джанни Инфантино
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Джанни Инфантино

    «Хотел бы еще раз изложить позицию ассоциации летних видов спорта. Предложение ФИФА может негативно отразиться на здоровье спортсменов и подорвать устойчивость других спортивных федераций. Одностороннее решение ФИФА проводить чемпионат мира раз в два года и расширение европейских лиг могут иметь серьезные последствия не только для футбола, но и для других видов спорта. Эти последствия нельзя недооценивать.

    Наша ассоциация считает, что ФИФА должна тщательно рассмотреть этот вопрос и провести глобальные консультации со спортивным сообществом. Футболисты уже практически играют на пределе человеческих возможностей, клубы, которые приглашают игроков, столкнутся с еще большими вызовами», — сказал президент Объединенного мира борьбы (UWW) Ненад Лалович на 139-й сессии МОК.

    Напомним, что против идеи проведения чемпионата мира раз в два года выступили УЕФА, Конфедерация футбола Южной Америки, АПЛ и другие организации.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Реал Мадрид» пройдёт дальше
  • «Атлетик» — «Реал». Прогноз и ставки
  • 2.21
    •
  • «Неукротимые львы» загрызут «фараонов»
  • Камерун — Египет. Прогноз и ставки
  • 2.05
    •
  • Команды будут забивать
  • «Реал Сосьедад» — «Бетис». Прогноз и ставки
  • 2.07
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонус до €122 новым игрокам ИгратьБонус до €100 для новых клиентов Играть$30 бонусом от легендарного букмекера ИгратьКрутой бонус до $1000 новым игрокам
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.02
  • Экспресс дня 3 февраля
  • Сегодня в 19:00
    •  2.21
  • Прогноз на матч Атлетик — Реал
  • Футбол
  • Сегодня в 23:30
    •  2.05
  • Прогноз на матч Камерун — Египет
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.07
  • Прогноз на матч Реал Сосьедад — Бетис
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.19
  • Прогноз на матч Финляндия — США
  • Хоккей
  • Сегодня в 16:10
    •  1.81
  • Прогноз на матч Манчестер Юнайтед — Мидлсбро
  • Футбол
  • Завтра в 23:00
    •  1.85
  • Прогноз на матч Марсель — Анже
  • Футбол
  • Завтра в 23:00
    •  2.14
  • Прогноз на матч Хетафе — Леванте
  • Футбол
  • Завтра в 23:00
    •  1.97
  • Прогноз на матч Герта — Бохум
  • Футбол
  • Завтра в 22:30
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 1000 ₽В мобильном приложении Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛФНЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЧМ-2022
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры