Портал Transfermarkt опубликовал рейтинг самых дорогих футболистов РПЛ, в котором оказались только игроки «Зенита», «Краснодара» и ЦСКА.

Самым дорогим оказался форвард «Зенита» Малком, стоимость которого составила 22 млн евро. Кроме него в список попали еще 4 футболиста «сине-бело-голубых».

Рейтинг Transfermarkt

1. Малком («Зенит») — 22 миллиона евро

2. Вильмар Барриос («Зенит») — 20 миллионов

3. Вендел («Зенит») — 19 миллионов

4. Джон Кордоба («Краснодар») — 17 миллионов

5. Хвица Кварацхелия («Рубин») — 16 миллионов

6. Матвей Сафонов («Краснодар») — 16 миллионов

7. Клаудиньо («Зенит») — 16 миллионов

8. Дуглас Сантос («Зенит») — 16 миллионов

9. Юсуф Языджи (ЦСКА) — 15 миллионов

10. Марио Фернандес (ЦСКА) — 14 миллионов