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    Transfermarkt опубликовал рейтинг самых дорогих футболистов РПЛ

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    Портал Transfermarkt опубликовал рейтинг самых дорогих футболистов РПЛ, в котором оказались только игроки «Зенита», «Краснодара» и ЦСКА.

    Малком
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    Малком

    Самым дорогим оказался форвард «Зенита» Малком, стоимость которого составила 22 млн евро. Кроме него в список попали еще 4 футболиста «сине-бело-голубых».

    Рейтинг Transfermarkt

    1. Малком («Зенит») — 22 миллиона евро

    2. Вильмар Барриос («Зенит») — 20 миллионов

    3. Вендел («Зенит») — 19 миллионов

    4. Джон Кордоба («Краснодар») — 17 миллионов

    5. Хвица Кварацхелия («Рубин») — 16 миллионов

    6. Матвей Сафонов («Краснодар») — 16 миллионов

    7. Клаудиньо («Зенит») — 16 миллионов

    8. Дуглас Сантос («Зенит») — 16 миллионов

    9. Юсуф Языджи (ЦСКА) — 15 миллионов

    10. Марио Фернандес (ЦСКА) — 14 миллионов

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