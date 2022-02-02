Transfermarkt опубликовал рейтинг самых дорогих футболистов РПЛ

Самым дорогим оказался форвард «Зенита» Малком, стоимость которого составила 22 млн евро. Кроме него в список попали еще 4 футболиста «сине-бело-голубых».
Рейтинг Transfermarkt
1. Малком («Зенит») — 22 миллиона евро
2. Вильмар Барриос («Зенит») — 20 миллионов
3. Вендел («Зенит») — 19 миллионов
4. Джон Кордоба («Краснодар») — 17 миллионов
5. Хвица Кварацхелия («Рубин») — 16 миллионов
6. Матвей Сафонов («Краснодар») — 16 миллионов
7. Клаудиньо («Зенит») — 16 миллионов
8. Дуглас Сантос («Зенит») — 16 миллионов
9. Юсуф Языджи (ЦСКА) — 15 миллионов
10. Марио Фернандес (ЦСКА) — 14 миллионов