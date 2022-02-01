Лапорта о Дембеле: В том, что он остался, нет пользы ни для него, ни для клуба

Президент «Барселоны»признался, что не понял решение нападающегоостаться в команде на вторую часть сезона-2021/22.

Действующий трудовой договор между французом и каталонским клубом истекает летом 2022 года и продлен не будет. У игрока был шанс перейти в новый клуб в зимнее трансферное окно, но он отказался от такой возможности.

«Мы сделали ему два предложения [об уходе], хорошие для него. Мы думали, что договорились. Очень удивлены, что он не принял предложения, особенно последнее, от английского клуба. У него бы там все получилось. Но он не захотел, решил остаться здесь еще на 6 месяцев. В этом нет никакого смысла. В этом нет пользы ни для него, ни для клуба», — цитирует Лапорту ESPN.