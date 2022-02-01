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    Лапорта о Дембеле: В том, что он остался, нет пользы ни для него, ни для клуба

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    Президент «Барселоны» Жоан Лапорта признался, что не понял решение нападающего Усмана Дембеле остаться в команде на вторую часть сезона-2021/22.

    Жоан Лапорта
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    Жоан Лапорта

    Действующий трудовой договор между французом и каталонским клубом истекает летом 2022 года и продлен не будет. У игрока был шанс перейти в новый клуб в зимнее трансферное окно, но он отказался от такой возможности.

    «Мы сделали ему два предложения [об уходе], хорошие для него. Мы думали, что договорились. Очень удивлены, что он не принял предложения, особенно последнее, от английского клуба. У него бы там все получилось. Но он не захотел, решил остаться здесь еще на 6 месяцев. В этом нет никакого смысла. В этом нет пользы ни для него, ни для клуба», — цитирует Лапорту ESPN.

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