Пекин-2022ФутболХоккейТеннисБоксИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Фрэнк Лэмпард Лэмпард спасет «Эвертон» от вылета, но не более того
  • 08:10
    • «Не все так страшно». Агент Миранчука рассказал о травме футболиста
  • 01:32
    • «Спортинг» обыграл «Бенфику» в финале Кубка португальской лиги
  • 23:58
    • Сборная Буркина-Фасо обыграла Тунис и вышла в четвертьфинал Кубка Африки
  • 22:15
    • «Барселона» объявила о переходе Адамы Траоре
  • 20:58
    • Камерун выиграл у Гамбии и вышел в полуфинал Кубка Африки
    Все новости спорта

    Суарес намерен продлить контракт с «Атлетико», если Уругвай попадёт на ЧМ-2022

    Футбол Календарь Примеры Прогнозы на Примеру Футбол Испании Примера (Ла Лига) Атлетико Сборная Уругвая
    Нападающий мадридского «Атлетико» и сборной Уругвая Луис Суарес намерен продлить соглашение с испанским клубом, если его национальная команда попадёт на чемпионат мира 2022 года в Катаре, сообщает Marca.

    Луис Суарес
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Луис Суарес

    35-летний уругвайский форвард сообщил о своём желании главному тренеру «Атлетико» Диего Симеоне, однако специалист предложил дождаться лета, чтобы обсудить данный вопрос. Суарес хочет играть на высоком уровне, чтобы подойти к чемпионату мира в хорошей форме.

    Суарес стал игроком «Атлетико» в 2020 году. В нынешнем сезоне уругвайский футболист принял участие в 20 матчах чемпионата Испании, забил 7 голов и отдал 1 результативную передачу. С 2007 года Суарес вызывается в сборную Уругвая.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Медведев разгромно обыграет Надаля в финале Australian Open?
  • Надаль — Медведев. Прогноз и ставки
  • 1.93
    •
  • Марокко одолеет «фараонов»
  • Египет — Марокко. Прогноз и ставки
  • 2.50
    •
  • Канада и США не порадуют забитыми голами?
  • Канада — США. Прогноз и ставки
  • 2.28
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьКрутой бонус до $1000 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонус до €122 новым игрокам ИгратьБонус до €100 для новых клиентов Играть$30 бонусом от легендарного букмекера
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.38
  • Экспресс дня 30 января
  • Сегодня в 19:30
    •  1.93
  • Прогноз на матч Надаль — Медведев
  • Теннис
  • Сегодня в 11:30
    •  2.50
  • Прогноз на матч Египет — Марокко
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  2.28
  • Прогноз на матч Канада — США
  • Футбол
  • Сегодня в 23:05
    •  2.05
  • Прогноз на матч Сенегал — Экваториальная Гвинея
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.65
  • Прогноз на матч Порту — Маритиму
  • Футбол
  • Сегодня в 23:30
    •  1.85
  • Прогноз на матч Орландо — Даллас
  • Баскетбол
  • Завтра в 03:00
    •  1.85
  • Прогноз на матч Милуоки — Денвер
  • Баскетбол
  • Завтра в 03:00
    •  4.22
  • Экспресс дня 31 января
  • Завтра в 23:15
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 1000 ₽В мобильном приложении Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛФНЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЧМ-2022
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры